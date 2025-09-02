Predstavili 40. mednarodni literarni festival Vilenica

Prihodnji teden bo potekal 40. mednarodni literarni festival Vilenica. Prejemnik glavne nagrade je znan, dobil jo bo bolgarski literat Georgi Gospodinov, danes pa so razglasili še dobitnico nagrade SEP, ki jo bo prejela slovenska avtorica Ana Svetel. Jubilejni festival je tudi priložnost za pregled dogajanja v družbi in literaturi v tem obdobju.

O tem, kaj se je v teh štirih desetletjih dogajalo v srednjeevropski družbi in literaturi, ki jima je festival posvečen, so organizatorji Vilenice na Društvu slovenskih pisateljev (DSP) povprašali štiri dosedanje dobitnike istoimenske nagrade - slovaško pesnico Milo Haugova, madžarskega pisatelja Laszla Krazsnahorkaija, švicarsko pesnico Ilmo Rakusa in srbskega pisatelja Dragana Velikića.

Kot gosti letošnjega festivala so svoja razmišljanja podali v intervjujih, ki so objavljeni v festivalskem zborniku, v katerem sta predstavljena tudi letošnji nagrajenec Gospodinov in slovenska avtorica v središču Maja Haderlap ter preostali gosti. Med gosti letos sicer ne bodo izbrali dobitnika kristala vilenice, saj so se odločili, da ga podelijo idejnemu očetu festivala Aleksandru Peršolji, je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik DSP Marij Čuk.

Kot je dejal, sta književnost in umetnost vedno nevarna, ker v prostor in družbo vnašata t.i. resnico, svobodno misel in soočanje, pa tudi tisto, kar danes svet po njegovem mnenju pogreša. To je »miroljubno krešenje idej, različnih stališč, različnih percepcij umetnosti in današnjega sveta«. Čuk upa, da bo tudi jubilejna Vilenica prav tako nevarna, uporna in odmevna, želi pa si tudi, da bi festival v prihodnje čim bolj povezoval slovenski kulturni, umetniški in jezikovni prostor ne glede na meje, evropski prostor in »brezmejni svetovni prostor umetnosti, kjer so vsi jeziki vredni spoštovanja«.

Gospodinov je po besedah predsednika žirije za nagrado vilenica Gregorja Podlogarja mojster sodobnega romanopisja, njegovo pisanje prevevajo družbeni in zgodovinski dogodki ter je osredinjeno na nevidnega posameznika zdaj. »Na nek samosvoj način pooseblja zgodovino tega festivala s svojim pisanjem, z odpiranjem tem in na nek način daje zgled, kako lahko literatura danes nagovarja vsakogar,» je povedal o nagrajencu. V slovenščino so prevedeni vsi trije njegovi romani Naravni roman, Fizika žalosti in Časovno zaklonišče.