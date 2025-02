Predstavili so se mladi primorski ustvarjalci

Izsek iz sodobnega mladega literarnega ustvarjanja na Primorskem - to je ponudil literarno-radijski večer z naslovom Čeprav bi lahko na travniku šteli zvezde. Na njem se je predstavilo pet avtoric in avtor, ki jim je skupno, da so Primorci in da so rojeni v 90. letih prejšnjega stoletja.

Dogodek je sodil v niz Ars Teatralis, pripravili so ga v mali dvorani tržaškega Kulturnega doma, kot organizatorji pa so se podpisali RTV Slovenija, Radio Slovenija (program Ars), SSG, Radio Trst A in Radijski oder. Pobudnik zanimivega niza je Alen Jelen, ki ga je osnoval v sodelovanju z umetniškim vodjo SSG Danielom Malalanom in ki je radijskim poslušalcem in obiskovalcem večera razkril številne literarne ustvarjalce našega prostora.

Tokrat so bile na vrsti mlade pesnice in pisateljice ter mladi pisec, ki pa so že opozorili nase. Kot je pojasnil Alex Kama Devetak, ki je nastopil v dvojni vlogi avtorja scenarija in literarnega ustvarjalca, gre tudi tržaški večer vključiti v razmah primorske ustvarjalnosti, ki »je viden predvsem zato, ker smo Primorke in Primorci v zadnjih letih prejeli marsikatero, tudi prestižno literarno nagrado«.

Mladi primorski ustvarjalci so namreč večkrat zmagali na Festivalu mlade literature Urška: Katarina Gomboc Čeh leta 2017, Selma Skenderović leta 2020 in Alex Kama Devetak leta 2021, medtem ko se je Mojca Petaros leta 2022 uvrstila med finaliste. Ob omenjenih sta se na večeru predstavili še Ester Gomisel in Tamara Babić Nikiforov.

Prireditev, ki jo je režiral Alen Jelen, je povezovala Tamara Stanese, na njej so poezije oziroma odlomke iz del mladih avtorjev brali Julija Berdon, Nikla Panizon, Primož Forte in Manica Maver, v podajanje pa sta se smiselno vključila violinistka Vera Sturman in pianist Simon Kravos.