»Prekinitve prostega gibanja ustvarijo bolečino, ki presega fizično plat«

Davide Del Degan je tržaški režiser in scenarist. Na 37. Tržaškem filmskem festivalu bo jutri ob 11. uri v gledališču Miela na ogled njegov kratki film Cos te costa o meji, ki ločuje. Ponovno bo na ogled v torek ob 14.30 v gledališču Miela, tokrat s podnapisi za gluhe in z zvočnim opisom za slepe in slabovidne.

Kakšna je bila geneza tega kratkega filma?

Za »rojstvo« tega filma je bil ključen razpis deželnega filmskega centra Film Commission FVG, s katerim so želeli predstaviti zgodbe o odsotnosti meje, posledično o meji, seveda v povezavi GO! 2025. Poklicala me je producentka Antonella Perrucci in me izzvala, če bi izkoristil to priložnost. Priznati moram, da sem bil takrat osredotočen na drug projekt in nisem bil prav prepričan, da bi se mi uspelo osredotočiti na kaj takega. Ampak prepričala me je. Tako sem se začel »potapljati« v to temo.

Začel sem z raziskovanjem zgodb teh krajev, od koder tudi sam prihajam. In čeprav se mi je zdelo, da jih dobro poznam, se človek vedno dokoplje do novih stvari, novih plati. In tako sem odkril, da je to v resnici tudi zame lepa priložnost, da spregovorim o naših krajih in to z zelo aktualno temo.

Ko govorimo o meji, je neizbežno, da se dotaknemo tudi vojne. In torej bolečih zgodb, za katere mislim, da je vredno, da se jih spominjamo prav zaradi tega, kar se dogaja v svetu.

Fizična (a ne samo) meja je nekako protagonistka vašega kratkega filma. V nekem trenutku je v njem slišati poved »Mi smo tu, ti si tam«. Se vam zdi, da je ta misel še danes živa? Da, ne, mogoče le delno?

Hm. Navezal bi se na prej povedano – ne da bi preveč razkril o filmu. Specifičnost zgodbe je prav v opazovanju tega, kako je človeško ravnanje včasih presenetljivo noro, blazno. Možnost prostega gibanja in komuniciranja – tako danes kot včeraj – med ljudmi, ki so to vedno lahko počeli, včasih grobo prekinejo vojaška, birokratska, politična dejanja, ki ločijo to, kar prej ni bilo razdeljeno. In tako ustvarijo bolečino, ki presega fizično plat in sega v metafizično, kot se zgodi v filmu.