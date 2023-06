Premejevanje za začetek niza Lets play

Premejevaje je naslov uvodnega odrskega dogodka letošnjega poletnega niza Let’s play 2023. Tega sooblikujejo Slovensko stalno gledališče (SSG) ter še tržaški gledališči Miela Bonawentura in La Contrada. Premejevaje je zaživel v četrtek zvečer na odru v vrtu Muzeja Sartorio v Trstu. Italijanski zgovorni naslov Sconfinarrando priča s slovenskim o tem, da je šlo za dvojezični preplet pripovedi o meji. Spletel ga je Miran Košuta, ki je imel tudi glavno vlogo.

Med uvodno razlago je opisal mejo: »Gre za črto, ki označuje prehod med začetkom in koncem, kjer znano prehaja v neznano. Gre za temo, ki je od vedno navdihovala umetnost, predvsem književnost,« je razložil vodja večera in opozoril na tiste pripovedovalce, ki so pisali o specifični meji: tržaški.

Miran Košuta se je sam na odru spretno gibal med pripovedjo, razlago tako v italijanščini kot v slovenščini in igranjem na klavirju. Tržaški profesor ni torej le pripravil izbora avtorskih del, ampak ga je tudi predstavil ne ravno številnemu občinstvu tržaškega dogodka, ki ga je režiral Lino Marrazzo. Publika je tako po uvodni razlagi poslušala dela sedmih parov književnikov: sedem italijanskih in sedem slovenskih. Italijanske sta prebirala Ariella Reggio in Ivan Zerbinati, slovenske pa Danijel Malalan in Nikla Petruška Panizon. Štirje igralci so bili razporejeni za parterjem, snemale so jih kamere Maurizia Bressana, tako da so se gledalcem pojavljali na ekranu na odru. Dojemanje drugega jezika so občinstvu omogočili nadnapisi.