Preplet palestinskih in izraelskih življenj

Prejemnik nagrade za najboljši scenarij na lanskem beneškem festivalu, film Happy Holidays palestinskega režiserja Scandorja Coptija, prihaja tudi v italijanske filmske dvorane.

Dogajanje je postavljeno v izraelsko mesto Hajfo, kjer živi in dela Rami, Arabec, zaljubljen v Shirley, lepo judovsko dekle, ki je pred nedavnim izvedela, da je noseča. Prav ta novica uspe spraviti na kocko njuno prihodnost, saj nobena od njunih družin ne bi nikoli sprejela nosečnosti pred poroko in tudi Rami ni povsem pripravljen na nepričakovano očetovstvo. Sploh pa je Coptijev film dobro spletena zgodba vrste palestinskih in izraelskih življenj, ki se odmikajo od ustaljenih in pričakovanih kalupov. Ramijeva sestra Frida je vpletena v avtomobilsko nesrečo. Njeni starši, ki preživljajo hudo ekonomsko krizo, si želijo, da bi jim odškodnina rešila marsikatero težavo, Frida pa dobro ve, da bi pri tem lahko izvedeli za njeno zamolčano resnico, ki bi jih še bolj prizadela.

Tudi starši noseče Shirley pa ne pomagajo pri poenostavljanju že itak zapletene situacije. Od mlajše hčerke Miri namreč zahtevajo, da se prijavi v izraelsko vojsko ...

Dober film, ki v danem zgodovinskem trenutku zelo dobro opisuje stvarnost v Palestini in Izraelu s tem, da pripoveduje o vsakdanjih zgodbah malih ljudi, je petdesetletni palestinski režiser z izraelskim državljanstvom snemal celih pet let. Že od začetka si je zadal cilj, da bodo v celovečercu nastopili neprofesionalni igralci, kar seveda deluje še bolj realistično in omogoči gledalcu, da se še bolj približa pravemu življenju na tistem delu sveta, o katerem v zadnjih mesecih zelo veliko beremo in govorimo, mogoče pa ga premalo razumemo.

Prav to prepričanje je prisililo že priznanega in tudi v Cannesu že nagrajenega režiserja Scandara Coptija, da se loti vrste prepletenih zgodb, ki bi nam pobliže prikazale zapleteno realnost. Ko pa se je posvetil svoji novi filmski pripovedi, si kljub vsemu ni predstavljal, da bo najhujša resnica spet prevladala nad fantazijo ...