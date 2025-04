Preplet usod povezuje Ivano-Frankivsk z Goricama

Dodekalogija 1972-1983 je gledališki podvig slovenskega režiserja Tomija Jenežiča in osrednji gledališki projekt evropske prestolnice kulture GO! 2025. Transegeneracijska družinska fikcija je pod naslov skupnega niza dvanajstih gledaliških dogodkov, ki so že ali še bodo vsak mesec zaživeli v Novi Gorici, Ljubljani, po Sloveniji in Evropi. Avtor in režiser, ki se je na evropskem nivoju uveljavil s pripovednim gledališčem, jih je postavil med leto svojega rojstva, 1972, in leto 1983. Vsaka njegova predstava torej nosi naslov po eni letnici.

Ukrajinski vojaki na Goriškem

Dodekalogija se bo danes (11. aprila) ob 17.30 nadaljevala na malem odru SNG Nova Gorica z ukrajinsko predstavo 1975. Gre za gostovanje, saj je odrski dogodek nastal že lani v produkciji Akademskega dramskega gledališča Ivana Franka iz Ivano-Frankivska v Ukrajini. Odrska pripoved, ki računa na enajst igralcev, bo tokrat v središče postavila vezi med nekoč avstro-ogrskim mestom Ivano-Frankivskom in Gorico.

Ukrajinski vojaki so se namreč med prvo svetovno vojno borili na Goriškem, italijanski in slovenski pa v ukrajinskem mestu. Triurna predstava (ponovitve do nedelje) bo v ukrajinščini z italijanskimi, angleškimi in slovenskimi nadnapisi. Gostujoče predstave Dodekalogije, vse so delo Tomija Janežiča, po Evropi žanjejo uspeh. Drevišnja predstava 1975 je bila nominirana za najvišja gledališka priznanja v Ukrajini.