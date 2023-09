Presenetljiv rok z dodatkom klaviatur

Nekdanja »next big thing« skupina Royal Blood se po samih dveh letih vrača na svetovno glasbeno sceno z novim materialom. Prejšnji teden je angleški duo izdal novo ploščo z naslovom Back To The Water Below in ponovno presenetil.

Royal Blood sta pred dvanajstimi leti ustanovila pevec in basist Mike Kerr ter bobnar Ben Thatcher. Komaj petindvajset let stara glasbenika, doma iz Brightona, sta se odločila za poseben glasbeni recept, ki ga sestavljajo le bas in bobni. Podobno je to sicer storila že glasbena dvojica Death From Above 1979, njen sound pa je bolj podoben neke vrste dance panku.

Kerr in Thatcher sta na začetku spajala tako bluz in hard rok elemente kot tudi metal, pank, garage in psihedelični rok, končni rezultat pa je bil res imeniten. Tudi Kerrov vokal, nekje na polovici med Jackom Whiteom (The White Stripes) in Matthewjem Bellamyjem (Muse) zgleda kot nalašč za to posebno glasbeno mešanico.

Skupina Royal Blood je takoj zaslovela na angleškem otoku in v nekaj mesecih postala nova glasbena senzacija. Bend ima danes stalno mesto na veliki večini najpomembnejših glasbenih festivalov (beri Download, Glastonbury, Reading). Po istoimenskem prvencu je leta 2017 izšla plošča How Did We Get So Dark?, štiri leta kasneje pa album Thyphoons. Glasbenemu receptu sta fanta dodala še sintetizatorje zvoka in cel kup elektronskih efektov, tako da se njun sound približuje tistemu francoske dvojice Daft Punk, tu pa tam pa tudi Američanom Queens Of The Stone Age. In ravno lider ameriškega benda Josh Homme je fantoma pomagal pri snemanju takratnega ploščka. Po zgolj dveh letih imamo danes novo ploščo Back To The Water Below. Kerr in Thatcher sta tokrat sama poskrbela tako za snemanje kot tudi za producentsko plat. Na sodelovanje s Hommejem pa imata še vedno odlične spomine.

»Josh Homme izstopa, delo z njim je bilo res neverjetno. Veliko sem se od njega naučil, ob tem pa se še poglobil v samega sebe. To so bili čudoviti trenutki. Izkušnja mi je dala veliko samozavesti, tako da sem se tokrat odločil, da poskrbim za snemanje kar sam, pravi Kerr.« Sedeti za snemalno mizo pa ni tako enostavno. »Ustvariti album je res težko,« je še dodal v nekem intervjuju. »Večkrat sem resnično dvomil, ali bom temu kos. To je sindrom prevaranta – večji del časa misliš, da nisi sposoben. Potem pa končno dojameš, da ti bo le uspelo. Ko prideš do konca, je kot da bi pretekel maraton.«

V desetih komadih je tokrat veliko klaviatur, se pravi spet nekaj novega za angleški duo. Prisluhnemo pa lahko tudi bolj rokerskim skladbam, kot na primer singlu Mountains At Midnight. Pesem Triggers spominja na skupino Muse, medtem ko je zaključna Waves prava češnja na vrhu torte! Bravo, fantje.

Back To The Water Below

Royal Blood

Alternativni rok, piano rok

Warner Records, 2023