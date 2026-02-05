Razglasili nagrajence 54. literarnega natečaja Mladike

Znani so nagrajenci 54. literarnega natečaja Mladike. Za prozo je prvo nagrado prejela zgodba Starka avtorice Tadeje Krečič Sholte, za poezijo je komisija prvo nagrado namenila pesmim, ki so prispele pod šifro Utrip, avtorja Milana Novaka. Nagrajence so razglasili nocoj v Peterlinovi dvorani v Trstu.

Drugo nagrado je prejela zgodba Kale avtorice Miljane Cunta, tretjo nagrado pa je komisija namenila zgodbi Brez besed avtorice Valentine Fras.

Komisija je za objavo priporočila še kratke zgodbe Mož s flavto Darinke Kozinc, Nostalgični spomini Andreje Kladnik, Denar Nine Porenta, Nekega belega dne Antona Snoja, Nihče Boruta Hafnerja, Ključ do ostrige Mihe Haasa ter Indigo in jaz Sama Kreutza.

Drugo nagrado za poezijo je komisija namenila pesmim, prispelim pod geslom Grenkoslad avtorice Alenke Mihorič. Kratki pesniški zapisi avtorice Eli Škaler, ki so prispeli pod šifro 007, pa so si prislužili tretjo nagrado.

Za objavo je komisija priporočila še cikle pesmi Strici so mi povedali Leva Detela, Presihanja Andreje Borščak, Levitev Patricije Logar, Pesmi o pesmih Tanje Sokolov Boh, pesmi Eda Krnića ter cikel Neka zima, neko poletje in drugi trenutki Samie Žunič.

Komisijo so sestavljali pisateljica Evelina Umek, pisateljica in literarna zgodovinarka Vilma Purič ter urednica knjižnega programa založbe Mladika Nadia Roncelli.

Častni gost je bil pisatelj Sebastijan Pregelj, ki je za natečaje, kakršen je Mladinkin, dejal, da so »priložnost za rast slovenske besede«. Večer sta dodatno obogatila violončelistka Andrejka Možina in kitarist Marco Cepak, ki sta se predstavila z izborom uglasbenih slovenskih poezij. Odlomke nagrajenih del je prebirala članica Radijskega odra Marjetica Puntar.