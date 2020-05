Pričakovanja velika, rezultat pa ...

Prvič se najbrž v tej rubriki odpravljamo na grški polotok, točneje v vasico Chiliomodi, od koder so doma člani benda 1000mods. Fantje so prejšnji teden izdali nov glasbeni izdelek Youth Of Dissent.

Skupina 1000mods je prava stalnica na evropski stoner rok sceni. Bend, ki ga sestavljajo pevec in basist Dani G, kitarista Giannis S. in Giorgos T. ter bobnar Labros G., se je že na začetku kariere odločil za klasični stoner rok. Leta 2011 je izšel prvenec Super Van Vacation, štiri leta kasneje pa plošča Vultures. Zasedba je medtem veliko koncertirala (turneje so trajale tudi dva meseca) in se predstavila evropski publiki. Odločitev se je kmalu obrestovala in z izidom tretjega albuma Repeated Exposure to... se je skupina dokončno uveljavila. Lani so se Labros in ostali prvič odpovedali turnejam in se raje posvetili novemu albumu.

Pričakovanje je bilo res visoko, bend je snubilo več založb, na koncu pa so se fantje odločili, da tudi nov album Youth Of Dissent izdajo sami. Plošča traja malo manj kot eno uro, prisluhnemo lahko enajstim komadom. Začetek je karseda obetaven s hitro Lucid, single So Many Days pa preveč spominja na starejše uspešnice in izpade skoraj banalno. Kaže, da se je grški kvartet naveličal puščave in se raje ubada z glasbo, ki se je v 90. pojavljala v Seattlu; dejstvo, da so ploščo posneli ravno tu, najbrž ni naključje ... To se pozna predvsem v komadih Wraped in Dear Herculine. Less Is More je melodična hard rock pesem v Foo Fighters in Weezer stilu. Prvi single Pearl je ena izmed redkih skladb, ki poslušalcu ostane v ušesu, direktna in učinkovita, dober »easy stoner« komad. Blister je spet »seattleska« grunge pesem, Young pa (pre)dolga otožna balada. Dissent spet zviša nivo albuma, zaključek pa so bolj ali manj uspešno zaupali doom ritmom s sedemminutno Mirrors. Bojim se, da nismo dočakali novega glasbenega bisera.

Youth Of Dissent

1000mods

Alternativni rok, stoner, grunge

Ouga Booga And The Mighty Oug Recordings, 2020

Ocena: ★★★