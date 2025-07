Prihodnost je zakopana v rudniku

Strah pred prihodnostjo, a tudi strah pred neznanim, ki ga predstavlja usoda, poleg le-te tudi tujci, predvsem pa vse tisto, kar nas preseneti in nam ne omogoči, da speljemo projekt natanko tako, kot smo si ga zamislili ...

Ameriški dokumentarist Joshua Oppenheimer se je svojega prvega igranega filma, The End, lotil takoj po pandemiji covida-19, kar se pripovedi pozna predvsem v trenutku, ko so družinski člani pripravljeni tudi na najbolj ekstremno izolacijo.

Dogajanje zelo posebnega filmskega muzikala je petdesetletni avtor postavil v prihodnost, predvsem pa si je to prihodnost zamislil tragično.

Oppenheimer se je predstavil svetovni javnosti pred trinajstimi leti z dokumentarcem The Act of Killing (Teater ubijanja) o množičnem poboju domnevnih komunistov sredi šestdesetih let v Indoneziji. Podobne teme se je lotil tudi štiri leta kasneje v večkrat nagrajenem dokumentarnem filmu The Look of Silence (Pogled tišine). V celovečernem filmu The End pa je razvil apokaliptično pripoved.

Zaradi okoljske katastrofe je Zemlja popolnoma opustošena. Na prvi pogled se zdi, da je preživela le tričlanska premožna družina, ki si je pred tem uspela urediti zaklonišče, skrito v prostornem bunkerju nekje globoko v rudniku soli. Sin je naiven dvajsetletni mladenič, ki zunanjega sveta še nikoli ni spoznal in je o njem slišal le iz pripovedi staršev, mamine prijateljice, majordoma in zdravnika, ki so z njimi skriti v zatočišču.

Z očetom, nekdanjim priznanim tajkunom s področja energetike, pišeta knjigo, medtem ko mama skrbi za številne in neprecenljive detajle njihovega domovanja v rudniku. Veliko pozornost posveča umetninam, ki so izobešene na stenah zaklonišča, veliko truda pa tudi organizaciji vsakdanjega življenja, ki mora potekati čimbolj urejeno in rutinsko.

Ko pa se nekega dne pred njihovim domom znajde neznanka, ki išče zatočišče, zaide družinska dinamika nemudoma v krizo. Sin podvomi v idilično eksistenco v navidez čudovitem okolju in se začenja spraševati, ali res, onstran skritega zatočišča, ne obstaja nič drugega. Iga

The End (Konec)

Država: Danska, Nemčija, Irska, Italija, Velika Britanija, Švedska, ZDA, 2024

Režija: Joshua Oppenheimer

Igrajo: Tilda Swinton, George Mackay, Moses Ingram