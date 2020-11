Prižgite zvočnike in uživajte

Malokdo bi si mislil, da bi se lahko skupina AC/DC spet sestala, kaj šele posnela novo ploščo. A vendar, pred nami je nov, sedemnajsti studijski album avstralskih nonotov, nosi pa naslov Power Up<+tondo film>.

AC/DC je ena izmed najbolj znanih rokenrol skupin vseh časov. Svojo skoraj petdesetletno glasbeno kariero je začela daljnega leta 1973 v Sydneyu. Bend sta takrat ustanovila mlada fanta škotskega porekla, brata Malcolm in Angus Young. Oba sta igrala kitaro, k projektu pa sta povabila še pevca Davea Evansa, basista Larryja Van Kriedta in bobnarja Colina Johna Burgessa. Nekaj mesecev kasneje je pevca zamenjal Škot Bon Scott, leto kasneje pa sta basista in bobnarja nadomestila Mark Evans (ki je dve leti kasneje prepustil mesto Cliffu Williamsu) ter Phil Rudd. To je postava, s katero je bend leta 1975 najprej izdal prvenec<+corsivo film> High Voltage<+tondo film>, nato pa še pet plošč, zadnjo Highway To Hell leta 1979. Leto kasneje je, po tragični smrti pevca Bona Scotta, v skupino stopil Brian Johnson, z njim pa se je začel drugi del kariere benda. Fantje so z novim pevcem takoj izdali nov plošček – glasbeni biser Back In Black in se tako ponovno vrnili na glasbeno sceno. Sledilo je cel kup albumov in neskončnih turnej. V zadnjih desetletjih se je skupina nekoliko »pomirila«, na stara leta je pač »rokenrol lajf« vse težji ... Zadnji dve plošči nista bili nič posebnega, po izidu album Rock Or Bust leta 2014 pa je kazalo, da bo zgodbe kmalu konec. Kitarist Malcolm Young je zaradi senilne demence moral zapustiti bend, ravno tako bobnar Phil Rudd (zaradi težav s sodstvom). Pevca Johnsona so odpustili, ker je skoraj gluh (na njegovo mesto je za dve leti stopil pevec skupine Guns N’ Roses Axl Rose), basist Cliff Williams pa se je dokončno umaknil iz glasbenega sveta.

Kitarist in lider zasedbe Angus Young se je v bistvu znašel sam. Nekaj let je bend miroval, odnosi med Angusom in bivšimi člani pa so se počasi boljšali, dokler se niso letos sestali v studiu in skupaj posneli novo ploščo Power Up. Album, na katerem je dvanajst komadov, je Angus posvetil preminulemu bratu Malcolmu. Pesmi ne prinašajo nič novega, so pa za stopničko boljše od prejšnjih albumov. Oktobra je zagledal luč prvi single Shot In The Dark, tipična AC/DC pesem. Through The Mists Of Time je ravno tako dobra hard rock skladba, Demon Fire pa hitrejša rokenrol koračnica. Tu je seveda tudi bluz rok, na primer v komadu Kick You When Yoùre Down.

Power Up torej – prižgite zvočnike in uživajte v rokenrolu.

Power Up

AC/DC

Rokenrol, bluz rok

Columbia Records, 2020