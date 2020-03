Založba Mladika je te dni poslala v tisk najnovejše delo Marija Čuka Črni obroč, prvi roman o požigu Narodnega doma v Trstu. Koronavirus je sicer prekinil vsako javno obliko kulturnega in umetniškega življenje pri nas, zaradi česar je tudi že napovedana predstavitev odpadla, kljub ostrim omejevalnim ukrepom pa bo knjiga predvidoma izšla prihodnji teden. V upanju, da bodo tudi knjigarne prej ali slej ponovno dvignile žaluzije, sicer pa bo knjiga, kot običajno, naprodaj na spletni strani založbe.

Julija bo kot znano minilo sto let od požiga Narodnega doma. Priprave na veliko obletnico, ki naj bi jo s svojo prisotnostjo počastila tudi predsednika republike Borut Pahor in Sergio Mattarella, so v tem času ostrih omejevalnih ukrepov stopile nekoliko v ozadje. Roman Črni obroč pa bo bralke in bralce popeljal ravno do tistega 13. julija 1920. Požig je sicer opisal tudi Boris Pahor v noveli Grmada v pristanu, Čuk pa se je lotil romaneskne obdelave, v katero je vnesel zgodovinske elemente in skiciral fresko časa, ki Slovencem ni bil naklonjen. Roman z napetim stopnjevanjem dogodkov pripelje bralca do tragičnega epiloga, ko so plameni pomenili začetek preganjanja slovenskega naroda in vzpon fašizma. Marij Čuk je v svoje zadnje delo umestil številne zgodovinske like in opisal tudi zgodbo edine smrtne žrtve, katere eksistenco so prekinili zublji Narodnega doma. Ob tem pa se vijejo številne vzporedne pripovedi, od spletkarjenja fašističnega veljaka Francesca Giunte do glavnih protagonistov, dunajskega para, ki se mudi v Trstu na ljubezenski avanturi, medenost pa se sprevrže v moro in neizbrisen pečat, ki jima zaznamuje življenjsko usodo.

Roman Črni obroč nam v dneh, ko se človek lahko globlje posveča branju, ponuja priložnost, da se poglobimo v lastno zgodovino in eksistenco. Delo, ki ga bralec ne bo izpustil iz rok, je z evidentno poetično močjo tudi klic k ponovnemu ovrednotenju človečnosti in opomin, da se grozote v nobeni obliki ne smejo ponoviti, še manj preganjanje zaradi etnične različnosti, so zapisali pri založbi Mladika.