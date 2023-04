Puščavski ritmi, prežeti s psihedelijo

Puščavska glasbena zvrst in njene glasbene različice so v zadnjih letih v Italiji spet aktualne, skupina Black Rainbows pa se je uveljavila tudi na evropski sceni, kjer velja danes za eno izmed glavnih stoner - psych rock zasedb. Ob uspešni turneji v Združenih državah Amerike in daljši evropski turneji s kalifornijskim rokerjem Brantom Bjorkom je nastopila skoraj na vseh najpomembnejših glasbenih festivalih.

Sound skupine Black Rainbows je tak, da poslušalca takoj prevzame. V njem zaznamo puščavske ritme iz devetdesetih let, tu mislim na bende, kot so Kyuss, Fu Manchu in Monster Magnet, pomešane s psihedeličnim rokenrolom iz sedemdesetih (beri MC5, Hawkwind in Blue Cheer).

Fantom (poleg Fiorija sestavljata bend še basist Edoardo »Mancio« Mancini in bobnar Filippo Ragazzoni, ki je pred nekaj leti zamenjal Alberta Croceja) je tako uspelo ustvariti originalno in eksplozivno glasbeno mešanico, ki pride še posebno do izraza na njihovih nastopih. Tudi nova plošča Superskull sledi tem glasbenim kalupom. Deveti studijski album rimskega benda sestavlja dvanajst komadov, traja pa skoraj eno uro.

Superskull zveni res mogočno, Fiori je tudi tokrat posvetil veliko pozornosti zvoku kitar. Vse kaže, da je bend našel pravo ravnovesje med melodijami in heavy stoner ritmi. Album je maja lani posnel glasbeni tehnik Fabio Sforza, za imenitno platnico pa je poskrbel brazilski umetnik Pedro Correa.

V albumu lahko prisluhnemo nekaterim res dobrim in izrazito rokersko obarvanim skladbam, kot sta na primer prva Apocalypse March in Cosmic Ride Of The Crystal Skull. Posebno omembo zasluži prvi single Superhero Dopeproof, ki je izšel konec marca, v dveh tednih pa mu je na portalih pretočne glasbe prisluhnilo več deset tisoč ljudi. Seveda tudi brez psihedelije ne gre. Dobimo jo v osemminutni The Pilgrim Song, komadu, polnem elektronskih efektov in vesoljskih atmosfer, ter v pesmi Fire In The Sky.

Fiorijeva akustična žilica (glasbenik je tudi glavni akter uspešnega akustičnega projekta The Pilgrim) pride na dan v skladbi King Snake. Nato pa spet težki rifi v komadu Desert Sun in pop obarvana All The Chaos In Mine, na koncu pa še posebna Megalomania. Verjetno najboljši album italijanskih rokerjev doslej!