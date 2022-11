Puščavski rok na grenko sladki plošči

Kalifornijski glasbenik Brant Bjork se po samih dveh letih vrača z novim glasbenim materialom. Prejšnji teden je namreč zagledal luč plošček Bougainvillea Suite; izdala ga je založba Heavy Psych Sounds.

Brant Bjork je eden izmed najbolj razpoznavnih glasbenikov kalifornijske scene. Rojen je v ameriškem mestu Palm Desert in je že v najstniških letih začel igrati na marsikatero glasbilo. Ko je bil star le štirinajst let, je s prijateljema ustanovil skupino Katzenjammer, ki se je nekaj let kasneje spremenila v zasedbo Kyuss, najboljši stoner bend vseh časov. Bjork je v skupini igral bobne in bil med glavnimi avtorji glasbe. Leta 1994 je zaradi notranjih trenj s kitaristom Joshom Hommeom zapustil skupino, ki je nato izdala le še en album. Pri enaindvajsetih letih je ameriški glasbenik imel za sabo že tri Kyuss plošče, ki veljajo danes za ABC stoner glasbe. Kmalu nato je Bjork postal član kultne stoner zasedbe Fu Manchu, poleg tega je sodeloval pri številnih pomembnih glasbenih projektih, kot sta na primer Fatso Jetson in Mondo Generator. Ob vsem tem pa ni nikoli zapustil svojega doma, kalifornijske puščave, na katero je zelo navezan. Proti koncu devetdesetih je ubral samostojno glasbeno kariero in do danes izdal več kot deset plošč. Leta 2017 je zamenjal glasbeno založbo in podpisal pogodbo s Heavy Psych Sounds Records. Z novo založbo je Bjork izdal najprej ploščo Mankind Woman, leto kasneje zbirko starejših neobjavljenih komadov Jacoozzi, nato pa še istoimensko Brant Bjork. V bistvu tri plošče v treh letih, danes pa spet nov glasbeni izdelek – Bougainvillea Suite. Osem komadov za malo več kot štirideset minut.

»Bougainvillea Suite je zame grenko sladka plošča. V tem obdobju doživljam veliko sprememb, nekatere so pozitivne, druge manj. Album sem posnel v svojem glasbenem studiu v kraju Joshua Tree, od katerega se poslavljam novim izzivom naproti,« nam je v pogovoru razkril Brant Bjork.

Na ploščku je nekaj novosti, kot na primer konstantna uporaba hammond klaviatur, ki so bile značilne za 60. leta. So They Say je tako komad v The Doors stilu, podoben je Broke That Spell. Yà Dig in Bread For Butter sta bolj stoner rok obarvana. Pred zaključno, psihedelično priredbo Bo Diddleyjevega klasičnega komada Who Do You Love pa je najboljša pesem Bjorkovega albuma. Let’s Forget je melanholična in ljubezenska akustična skladba, ki spominja na glasbeni biser Tres Dias.

Bougainvillea Suite

Brant Bjork

Puščavski rok, soul

Heavy Psych Sounds Records, 2022

Ocena: ★★★ 1/2