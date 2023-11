Rane v ljudeh po pariških atentatih

Natanko osem let po atentatih, ki so pahnili Pariz, a tudi ves svet, v hudo nočno moro, nas francoska režiserka Alice Winocour pospremi na prizorišče enega najhujših pokolov v sodobni Evropi. Povod za filmsko zgodbo je bila izkušnja režiserkinega brata, ki je 13. novembra 2015 preživel pariški atentat. Bolj kot pri kroniki in sosledju dogodkov, ki so tistega večera za vselej ranili Pariz, pa se avtorica zaustavi pri posledicah in travmah, ki jih je tragedija pustila vsem, ki so jo doživeli. Predvsem raziskuje, kako so se preživeli vrnili k življenju.

Junakinja filmske zgodbe je Mia, ki se tri mesece po terorističnem napadu še vedno ni uspela vrniti v normalno življenje, usodnega večera pa se spominja le v drobcih. Zaradi odločitve, da bo sestavila zaporedje dogodkov in morda spet našla pot do sreče, se vedno znova vrača na prizorišče streljanja.

Ob njeni pripovedi spremljamo še zgodbe sedmih ljudi, ki so prav tako kot ona bili priče blazne tragedije. Psihologinja Sara, ki jo pooseblja italijanska igralka Maya Sansa, ima na terapiji skupino preživelih, s katerimi se srečuje ravno v bistroju, kjer so doživeli atentat. Felicia se skuša spomniti zadnjih trenutkov življenja svojih staršev, ki so tistega večera umrli pod streli. Camille se še ni rešila jeze, ki ji preprečuje normalno življenje. Thomas skuša pozabiti na rane, ki so še vidne na njegovem telesu. Nour ima v mislih tiste, za katere se ne ve, da so umrli, ker so delali na črno v kuhinjah lokalov, in še danes ni znano, kako jim je bilo ime.

Film Revoir Paris Alice Winocour so navdihnili osebni spomini na travmatični dogodek in bratova izpoved v dneh po terorističnem napadu. Na lastni koži je izkusila, kot je tudi sama povedala, kako spomin razstavi in nato pogosto znova sestavi dogajanje. Rezultat je ganljiva filmska zgodba o moči skupnosti in iskanju razlogov za tragedijo, ki jih žrtve seveda ne uspejo najti. Hkrati pa skušajo obdržati stik in bližino s tistimi, ki so doživeli in preživeli isto travmo, ter - v spominu - z onimi, ki so v atentatu izgubili življenje.

Film je bil na lanskem festivalu v Cannesu deležen izrednega uspeha.

Riabbracciare Parigi

Država: Francija, 2022

Režija: Alice Winocour

Igrajo: Virginie Efira, Maya Sansa in Grégoire Colin