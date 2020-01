Prešernovi nagradi za življenjsko delo prejmeta fotograf Stojan Kerbler in koreograf in baletni plesalec Milko Šparemblek. Nagrade Prešernovega sklada pa prejmejo oblikovalec Nejc Prah, igralka Nina Ivanišin, glasbenik Luka Juhart, režiser Rok Biček, prevajalka Suzana Koncut in kostumograf Alan Hranitelj, je pred kratkim v Ljubljani naznanil odbor Prešernovega sklada.