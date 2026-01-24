Razkrila sta dinamike na slovenski alternativni glasbeni sceni

Glasbenike oziroma avtorje sodobne glasbe, ki se v Sloveniji preživljajo le s komponiranjem, bi lahko prešteli na prste dveh rok. Še manj pa je tistih, ki se preživljajo z alternativno glasbo. Tako je bilo povedano na srečanju o slovenski alternativni glasbeni sceni; potekalo je prejšnje dni v tržaškem Rossettiju pod naslovom Nebo žari nad slovensko alternativno glasbeno sceno, priredili so ga v okviru Tržaškega filmskega festivala s sodelovanjem društva Meridiano 13.

O slovenski in mednarodni glasbeni sceni sta spregovorila slovenska profesionalna glasbenika Boris Benko in Petar Stojanović, ki sta tokrat stopila na oder ne zato, da bi performirala, temveč da bi v pogovoru z moderatorjem Mitjo Stefancicem razkrila dinamike v svetu sodobne glasbe, kjer je še zlasti pomembno, »da znaš dovolj dobro plavati v internetni župi,« kot se je izrazil Benko. Glasbenika sta na Stefančićeva vprašanja odgovarjala v angleščini, njuno glasbo so v Rossettiju tudi predvajali.

»Izboriti si nekaj pozornosti je danes res težko. Težje je, kot je bilo nekoč, saj televizijskih in radijskih oddaj, ki bi promovirale nove bende, dejansko ni več. Vse se dogaja po spletu. Mi smo bili srečni, ker smo si pot odprli z gledališčem,« je dejal Benko. »Vprašanje, kam cilja sodobna alternativna glasba, pravzaprav zadeva širši svet, ne samo Slovenijo. Danes lahko vsakdo ustvarja, umetna inteligenca to omogoča, kakšen smisel pa ima, kje je pri tem izziv?« se je spraševal Stojanović.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.