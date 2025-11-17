Reviji Galeb priznanje za promocijo branja IBBY

Otroška in mladinska revija Galeb je prejela priznanje za promocijo branja Slovenske sekcije IBBY (Mednarodne zveze za mladinsko književnost). Žirija je sicer letos nagrado podelila Ireni Matko Lukan, priznanja pa še Tatjani Pregl Kobe in Lei Hedl.

Steber bralne kulture

Galeb več kot sedem desetletij predstavlja temeljni steber bralne kulture med slovenskimi osnovnošolci v Italiji. Nastala je iz nuje po kakovostnih slovenskih vsebinah po obdobju fašističnega pritiska in ukinitve slovenskih šol, prva številka pa je izšla leta 1954. Od takrat neprekinjeno skrbi za jezikovni, kulturni in identitetni razvoj otrok v večkulturnem in večjezičnem okolju, je žirija med drugim zapisala v obrazložitvi.

Izdaja jo Zadruga Novi Matajur – Čedad s pomočjo Založništva tržaškega tiska. Na leto izide deset številk, urednika Maša Ogrizek in Ivan Mitrevski poskrbita, da je vsaka številka tudi tematsko obarvana.