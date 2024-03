Rockmaker ima lahko le rokerski pečat

Malokdo izmed nas ima doma kako ploščo ameriškega benda The Dandy Warhols, marsikdo pa pozna uspešnico Bohemian Like You. Komad je leta 2000 udaril kot strela z jasnega. Nedvomno mu je pomagalo tudi predvajanje videoposnetka po takrat vplivnem glasbenem televizijskem programu MTV in še to, da ga je znana telekomunikacijska družba izbrala za marsikateri reklamni spot.

The Dandy Warhols so v tridesetletni glasbeni karieri izdali še dvanajst albumov, ki pa še zdaleč niso želi uspeha hita Bohemian Like You. Skupina je v vseh teh letih postregla z nekaterimi zadovoljivimi ploščki, nekajkrat pa kar pošteno razočarala. Z novo ploščo Rockmaker se fantje vračajo k bolj hrapavemu garažnemu roku iz prvih dni. Album je izšel prejšnji teden s pomočjo dveh neodvisnih glasbenih založb – Sunset Boulevard Records in Beat The World.

Skupino The Dandy Warhols sta leta 1994 ustanovila pevec in kitarist Courtney Taylor - Taylor ter kitarist Peter Holmström. Danes stojita ob njiju še basistka in pianistka Zia McCabe ter bobnar Brent DeBoer, ki je leta 1998 zamenjal Erica Hedforda. Bend igra neke vrste alternativni pop rok, ki je na začetku nihal bolj proti garažnemu roku, se nato približal pop ritmom, danes pa imamo spet v ospredju rok elemente. Zasedba je zaslovela na začetku novega tisočletja z albumom Thirteen Tales From Urban Bohemia in znanim singlom Bohemian Like You. Uspeh je potrdil tudi naslednji plošček Welcome To The Monkey House iz leta 2003 in pa Black Album.

Leta 2008 so Taylor - Taylor in njegovi ustanovili svojo glasbeno založbo z imenom Beat The World Records in začeli sami izdajati lastne plošče. Naslednji albumi so bili med seboj različni, nekateri bolj pop obarvani, v drugih je bilo več sintetizatorjev zvoka. Nedvomno pa je, da je nova plošča Rockmaker, in to je že iz naslova razvidno, spet bolj rokersko orientirana. Rokerski pečat potrjujejo tudi glasbena sodelovanja, ki so tokrat prisotna na novem albumu.

Najprej je januarja zagledal luč sveta prvi single Danzig With Myself, v katerem igra svojo grunge kitaro ameriški pevec in kitarist Black Francis oziroma Frank Black, lider znane ameriške zasedbe The Pixies. Še boljši pa je drugi single I’d Like To Help You With Your Problem, ki je februarja prodrl na večino radijskih postaj in v katerem igra kitaro rokerska legenda Slash, kitarist skupine Guns N’ Roses.

Zelo zanimiva je tudi skladba I Will Never Stop Loving You, pri kateri za mikrofonom lahko prisluhnemo sloviti ameriški pevki Debbie Harry skupine Blondie.

Rockmaker

The Dandy Warhols

Garažni rok

Sunset Blvd Records/Beat The World Records, 2024