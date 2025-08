Rokerski nonoti po 50 letih spet skupaj

»Friends will be Friends,« je pel pokojni Freddie Mercury s svojimi Queeni dolgo let nazaj. Prijatelji bodo vedno prijatelji, tako očitno misli tudi Alice Cooper, ki se je po več kot petdesetih leti odločil, da izda nov album s starimi prijatelji, oziroma originalnimi člani benda. Prejšnji teden je tako zagledal luč sveta The Revenge Of Alice Cooper.

Vincent Damon Furnier, vsem znan s psevdonimom Alice Cooper, je eden izmed najstarejših še živečih rokerjev. Ameriški pevec je letos ugasnil kar sedeminsedemdeset svečk, kljub temu pa je še vedno v izredni formi. Ena izmed najbolj spornih ikon zgodovine roka je v petdesetletni glasbeni karieri izdala več kot trideset plošč. Znan je predvsem po spektakularnih nastopih v živo. Svojo znamenito teatralno scenografijo in odrske točke, v katerih sekajo glave, strašijo pošasti in je kača del kostuma, pa je v zadnjih letih popestril še z novimi in jih spojil z eksplozijo udarnega roka svojih največjih hitov.

Legenda horror roka je v zadnjih petnajstih letih spet pospešila z delovanjem. Leta 2017 je tako izšel album Paranormal, štiri leta kasneje pa je prišel na vrsto Detroit Stories – pravi poklon ameriškemu mestu in njegovi nekdanji zlati rokerski dobi. Pri snemanju so takrat delno priskočili na pomoč tudi nekdanji starejši člani benda.

Dve leti od tega spet nova plošča Road, v kateri nam je Cooper predstavil življenje na glasbenih turnejah. Neizpodbitni kralj groze je svoje prve turneje opravil že proti koncu šestdesetih, tako da lahko brez skrbi trdimo, da ima za sabo že kar dolgo kilometrino.

Proti koncu lanskega leta pa se je šušljalo, da bi se lahko po več kot petdesetih letih Alice Cooper spet sestal s preostalimi prvotnimi člani benda in skupaj z njimi posnel nove komade. In res, sam Cooper je v naslednjih mesecih govorice potrdil. Ob njem so torej v novem ploščku še kitarist Michael Bruce, basist Dennis Dunaway in bobnar Neal Smith. Le pokojni kitarist Glen Buxton manjka na seznamu. Štirinajst komadov za skoraj uro dobrega rokenrola. O ponovni združitvi je Cooper v nekem intervjuju dejal: »Prijatelji smo in to od vedno. Bili smo prijatelji že v šolskih klopeh, nato smo ustanovili bend in še bolj utrdili naše prijateljstvo. Po nekaj letih smo se samozavestno odločili za ločitev, a ostali smo na vezi. Po več kot petdesetih letih pa je napočil čas, da spet zaigramo skupaj. Sedli smo v studio in začeli z vajami, bilo je kot da ne bi minil niti en dan ...«

Za snemalno mizo novega ploščka je tudi tokrat izredni glasbeni producent Bob Ezrin, končni rezultat pa je zavidljivo dobra rok plošča za skoraj osemdeset let stare rokerske nonote.

The Revenge Of Alice Cooper

Alice Cooper

Horror rok, rokenrol

earMusic, 2025