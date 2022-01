Roman Belo se pere na devetdeset najbolje prodajana knjiga

Roman Belo se pere na devetdeset, za katerega je avtorica Bronja Žakelj leta 2019 dobila tudi nagrado kresnik za najboljši roman leta, je postal najbolje prodajana Beletrinina knjigavseh časov. Bralci so doslej kupili že več kot 18.500 izvodov, po romanu pa načrtujejo tudi snemanje filma v režiji Marka Naberšnika, so sporočili iz Beletrine. Avtobiografska zgodba se odvija v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja termed drugim obravnava odraščanje v Jugoslaviji in spopadanje z rakom.

Prinaša življenjsko zgodbo pripovedovalke, od precej idiličnega otroštva do težkih življenjskih preizkušenj - izgube mame v najstniških letih, izgube brata ter soočanja z boleznijo, tako mamino kot svojo. Kljub težkim temam pa roman preveva humor.

Zakaj je s svojim literarnim prvencem tako navdušila slovenske bralke in bralce, je po mnenju Bronje Žakelj težko z gotovostjo zaključiti, a verjame, da tudi zato, ker so v njej našli tudi del sebe oziroma sledi svojih zgodb.

Roman je trenutno izšel v devetem ponatisu ter bil doslej preveden v hrvaščino, italijanščino in makedonščino, so še sporočili iz Beletrine.