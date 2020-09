Rosi nagrada v Hollywoodu

V tem koronačasu so potovanja v tujino režiserjev in igralskih ekip skoraj nemogoča, zato pa lahko potujejo filmi. Celovečerni prvenec Katje Colja Rosa (v slovenskih dvoranah Igor in Rosa) tako vztrajno obiskuje festivale ... in pobira nagrade. Najnovejša prihaja iz Združenih držav Amerike, iz Meke svetovne kinematografije: film z Borisom Cavazzo in Lunetto Savino je na Hollywood Women’s Film festivalu osvojil nagrado za najboljši tujejezični film. »Film je najprej tekmoval na manjšem festivalu pri Los Angelesu, kjer si ga je ogledala tudi asistentka Martina Scorseseja in ga uvrstila v tekmovalni program festivala, pri katerem sama sodeluje kot soorganizatorka – to je festivala, ki v Hollywoodu promovira ženske filme, torej filme režiserk,« nam je pojasnila Katja Colja, tržaška režiserka, ki živi v Rimu. V konkurenci desetih filmov je Rosa, ki ga je režiserka povečini posnela po tržaških ulicah, ob obali in na Krasu, pometel s konkurenco ter osvojil glavno nagrado.

