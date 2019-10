S pogledom na grljanski zaliv

Izredna glasbena kulisa in čudovite lokacije, na primer vila s parkom nad morjem v Grljanu in izjemni posnetki Velebita, bi lahko že bili dober razlog za ogled filma, s katerim se Gabriele Salvatores vrača k svoji veliki ljubezni: road movieju in hkrati eksistencialni pripovedi, ki ju je že preizkusil v filmih Turné, Marrakech Express in Puerto Escondido.

Protagonist je tokrat Vincent, tržaški šestnajstletnik z očitnimi vedenjskimi motnjami, ki živi z mamo in njenim novim možem v Trstu. Elena posveča večji del svojega časa problematičnemu sinu, pomaga ji tudi Mario, ki je Vincenta posvojil. Komplicirano ravnotežje tričlanske družine na lepem zamaje prihod Willija, Vincentovega pravega očeta, ki ga ni sin še nikoli spoznal, ker je Willi takoj potem, ko je izvedel, da je Elena noseča, izginil neznano kam. Poklicni glasbenik, dobro poznan z nazivom balkanski Modugno, se na lepem pojavi in s svojim rock prihodom vrže s tira že itak krhko osebnost mladega sina. Vincent zagrabi njemu zanimivo priložnost, skrije se v prtljažnik očetovega vozila in odpotuje v smeri Slovenije in Hrvaške, kjer pričakujejo očeta na balkanskem turu.

Celovečerec Tutto il mio folle amore (naslov je Pasolinijev verz iz Modugnove pesmi) je povzet po izredni knjižni uspešnici beneškega profesorja Fulvia Ervasa Se ti abbraccio non aver paura, ki opisuje resnično zgodbo, neverjetno potovanje očeta in avtističnega sina iz Castelfranca Veneta, ki sta se pred osmimi leti odpravila na večmesečno potovanje v ZDA.

Film oskarjevega nagrajenca pa ni zgodba o avtizmu, temveč pripoved o sprejemanju različnosti. Oče Willi namreč zelo pozno sprejme dejstvo, da je njegov sin drugačen od ostalih otrok, in šele s časom razume, da je tudi zaradi tega čudovit fant.

Film, ki ga je Salvatores posnel tudi ob pomoči producenta Jožka Rutarja, so delno posneli v Trstu in Sloveniji, večji del pa na Hrvaškem. Poleg scenarista Umberta Contarella, je pri glasbeni kulisi sodeloval italijanski glasbenik Mauro Pagani. Gabriele Salvatores bo jutri ob 21. uri film predstavil v tržaškem kinu The Space.

Tutto il mio folle amore

Italija 2019

Režija: Gabriele Salvatores

Igrajo: Valeria Golino, Claudio Santamaria, Gabriele Pranno in Diego Abatantuono