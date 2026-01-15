S sarkazmom proti iranskemu zatiranju

Bahram in Sadaf se na krovu roza vespe odpravita po ulicah, uradih in filmskih dvoranah Teherana. To zato, da bi prelisičila in pri tem premagala absurdno iransko cenzuro, ki onemogoča prikaz njunega zadnjega filma.

Ob najnovejšem filmu Paola Sorrentina, La Grazia, je od danes na sporedu v italijanskih kinematografih še drug film, ki je premierno zaživel na pretekli beneški Mostri, Divine comedy. Celovečerec triinštiridesetletnega iranskega režiserja Alija Asgarija je nadvse aktualna zgodba, ki, čeprav iz nekoliko neobičajnega zornega kota, pripomore k razumevanju sodobnega strašnega dogajanja v Iranu.

Protagonist, Bahram, je štiridesetletni režiser, ki je vse svoje filme posnel v turško-azerbajdžanskem jeziku, a nobeden od teh zaradi cenzorskih pravil ni bil prikazan v njegovi domovini. Ko ministrstvo za kulturo zavrne tudi njegov zadnji projekt, se Bahram odloči za skrajno potezo. Skupaj s producentko Sadaf, ki ji je vselej pri srcu povedati to, kar misli, se z vespo odpravi na drzno misijo: film bosta pokazala iranskemu občinstvu, pa naj to zahteva katerokoli ceno.

Rezultat novega sodelovanja med priznanima iranskima režiserjema mlajše generacije, Alijem Asgarijem in Alirezo Khatamijem, ki tokrat nastopa v vlogi scenarista, je znova delo, ki se loteva ironično, a hkrati tudi zelo kritično sodobne iranske stvarnosti.

Junaka zgodbe, Bahram in Sadaf, se pogumno postavita v brk vladni cenzuri, pri čemer se morata seveda spopasti z absurdno birokracijo in nerazumljivimi pravili in prepovedmi. Pri tem jima kokain, ki iz drona pade v njune roke, in samozvani prerok, ki ga pobereta na poti, nista v nobeno pomoč ...

Humor in ritem pripovedi, ki sta v marsičem zelo podobna tistim Nannija Morettija in Woodyja Allena, ne izhajata iz pretirano smešnih trenutkov, temveč iz absurdnosti zatiranja. Zapleteni sistem cenzure se očitno zruši pod težo protislovij in liki se temu odzovejo s sarkazmom in tenkočutno duhovitostjo. Humor, ko bi odkriti upor lahko postal preveč tvegan, postane osrednje sredstvo kljubovanja in vztrajanja.

Že snemanje filma, kot je povedal na beneškem festivalu sam iranski režiser, je v danih okoliščinah pogumno dejanje upora.

Divine comedy

Država: Iran, Italija, Francija in Turčija, 2025

Režija: Alí Asgari

Igrajo: Bahman Ark, Sadaf Asgari in Hossein Soleimani