Šanghaj, vas v Prekmurju

Spet film, ki ga lahko povlečemo na dan iz bogato založenega predala, ki so ga Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, Slovenski filmski center in Filmoteka XBaza slovenskih filmov dali na razpolago za brezplačen ogled v dneh, ko so kinodvorane zaprte in sploh ni jasno, kdaj bodo pravzaprav spet odprle. Na spletni strani bsf.si smo tako za ta teden izbrali Šanghaj, celovečerec izpred osmih let.

Po filmu Petelinji zajtrk, ki še danes velja za eno velikih uspešnic slovenske kinematografije, se je sedeminštiridesetletni mariborski režiser Marko Naberšnik lotil popolnoma drugačne zgodbe o romski družini Mirga. Kljub temu da gre za popolnoma različen filmski stil, je za nastanek obeh del ključnega pomena eden najbolj znanih slovenskih pisateljev, Feri Lainšček. Tudi Šanghaj, tako kot Petelinji zajtrk pred njim, je namreč povzet po enem izmed Lainščkovih romanov z naslovom Nedotakljivi.

Osrednji junak je mladi Belmondo, ki od očeta, v Italiji, dojame umetnost prekupčevanja, v nočnem zabavišču pa najde tudi ljubezen svojega življenja. Ko se kot nekakšen romski kralj vrne domov v Prekmurje, odloči, da bo postavil vas Šanghaj: s pomočjo dobrodušnega miličnika in z blagoslovom lokalnih oblasti njegovo naselje hitro raste.

Toda ob razpadu Jugoslavije prekupčevanje s trgovskim blagom zamenja s preprodajo orožja. Sicer donosen posel prične ogrožati njegovo zasebno življenje in Belmondo se znajde na razpotju. Bo zaščitil družino ali pa bo osebno srečo žrtvoval za poslovne ambicije? Naberšnikova zgodba je pripoved o štirih generacijah družine Mirga, katere člani tudi nastopajo v filmu. (iga)

Šanghaj

Slovenija, 2012

Režija: Marko Naberšnik

Igrajo: Visar Vishka, Asly Bajram, Senad Bašić, Marjuta Slamič in Ivo Ban