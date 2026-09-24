V soboto nov koncert, posvečen Ubaldu Vrabcu

V sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine prireja državna knjižnica Stelio Crise sobotni popoldan, posvečen Ubaldu Vrabcu. V teh dneh je namreč v knjižnici na ogled razstavaUbald Vrabec – njegova glasba, njegov čas.

Sobotni program se bo pričel ob 17. uri v konferenčni dvorani knjižnice na Trgu Papa Giovanni XXIII. Prisotne bo nagovorila tudi Nataša Gorenc, koordinatorka Dnevov evropske kulturne dediščine v Sloveniji. Vrhunec bo predstavljal nastop Tržaškega vokalnega kvarteta, ki bo izvedel Vrabčeve skladbe ter kompozicije Roberta Brisotta. Slednji je namreč v sklopu Kosovelovega leta uglasbil nekaj besedil kraškega pesnika. Te skladbe bodo v prepletu z Vrabčevimi ustvarile dialog med glasbo, poezijo in kulturnim spominom, napovedujejo organizatorji.

Razstava o Vrabcu, ki jo je postavila Narodna in študijska knjižnica, bo na ogled do 2. oktobra v razstavnih prostorih knjižnice Crise. Ti so odprti za javnost od ponedeljka do četrtka med 8.30 in 18.30, ob petkih pa med 8.30 in 13.30.