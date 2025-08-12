Septembra bo izšel njen prvenec

Pisateljica in prevajalka: Mojca Petaros je dvakratno zapisana literaturi. In podaja se tudi v raziskovalne vode ...

Ustvarjate predvsem kratke zgodbe. Zakaj? Se v njih polno izrazite?Ne vem, kako bi rekla. Upam, sanjam, da bom prej ali slej napisala tudi roman. Kratke zgodbe se me zdijo dobra začetna točka. Lažje jih imaš pod kontrolo, ker gre za kratko besedilo, ki ga lahko nekako lažje "vržeš dol", lahko v enem zamahu napišeš celo zgodbo od začetka do konca. Za roman je potrebno veliko več kondicije, moraš vztrajati pri eni ideji, vanjo verjeti. Po drugi strani ti kratke zgodbe dopuščajo, da se poigraš, na primer s kakšnim zapletom, da eksperimentiraš.

Svoje zgodbe ste objavili v revijah, tudi spletnih, v zbornikih. Se jih je morda nabralo dovolj za knjižno objavo?Pravzaprav lahko tukaj prvič razkrijem, da, če bo šlo vse po sreči, bo septembra izšel moj prvenec. Pri Mladiki bom izdala svojo zbirko kratkih zgodb. Tega se zelo veselim, saj že nekaj časa razmišljam o knjigi, ker se mi zdi, da se je nabralo dovolj zgodb. Konec leta 2024 sem se opogumila in sem poslala urednici Nadji Roncelli tiste zgodbe, ki so se mi zdele dovolj dobre, dovolj primerne za objavo.

Bodo v knjigi že objavljene zgodbe ali ste vanjo uvrstili tudi nove?Mislim, da bo nekako pol-pol. Marsikatera je že bila objavljena, nekatere od teh sem še nekoliko izpilila, malo spremenila. Dobra polovica pa je novih.

Diplomirali in magistrirali ste iz prevajanja. Pri prevajanju se v glavnem posvečate literaturi, prevajate književna dela.To je tisto, kar mi je najbolj všeč. Ne prevajam samo literature, ker je od tega težko preživeti. A to mi je v veselje. Do sedaj sem pravzaprav prevedla samo dve knjigi, tretjo še prevajam. Zaenkrat del nisem izbrala sama, sprejela sem ponudbe urednic. Poskusila sem tudi sama predlagati kakšno knjigo. Nekaterim založbam sem poslala svoje predloge, vendar zaenkrat se ni zgodilo, da bi šel kak moj predlog skozi.

Se pravi, da se preživljate s prevajanjem? Iz katerih jezikov prevajate?Prevajam iz angleščine, italijanščine in španščine. Pravzaprav je bila prav knjiga Pokvarjenke, prevedena iz španščine, edina knjiga, ki je bila objavljena. To je bil tudi moj prvi književni prevod, ki je izšel lani poleti. Zdaj je v tisku mladinski roman, preveden iz angleščine. Tretjo knjigo pa prevajam iz italijanščine. Letos da - letos sem se preživljala s prevajanjem. V resnici pa se jeseni vračam na univerzo. Na ljubljanski univerzi sem dobila mesto mlade raziskovalke na prevodoslovju, tako da bom vedno v teh vodah, vendar bolj raziskovalno. Oktobra začenjam to novo izkušnjo, zdaj pa sem približno dve leti samo prevajala.