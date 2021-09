Sezono bodo odprli s komedijo

Ljubezenske spletke, igra na srečo in izmišljene govorice, ki še toliko bolj zapletajo zgodbo. Z Goldonijevo komedijo La bottega del caffè, ki jo je dramaturg napisal v 18. stoletju (ostaja pa še povsem aktualna), bo umetniški vodja Stalnega gledališča FJK Paolo Valerio pričel svojo prvo gledališko sezono v Rossettiju. »Sezono, ki hoče biti zabava in zdravilo za človeško dušo po težkem covidnem obdobju,« je dejal na včerajšnji predstavitvi gledališkega koledarja, ki se bo začel 12. oktobra. V dvorani Generali gledališča Rossetti so občinstvo pozdravili tudi predsednik Stalnega gledališča FJK Francesco Granbassi, deželna odbornica za kulturo Tiziana Gibelli in tržaška občinska odbornica za gledališča Serena Tonel. Z Valeriom je letošnji program predstavil organizacijski direktor gledališča Rossetti Stefano Curti.

»Razmišljati, sanjati, smejati se, živeti,« je geslo Rossettijeve gledališke sezone 2021-2022, ki občinstvu ponuja predstave v prozi, sodobne produkcije, muzikale in balete, pa tudi nekaj posebnih dogodkov. Novost na letošnjem sporedu je zbirka predstav v sklopu projekta Teatro brillante.