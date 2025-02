Sintetizatorji zvoka ostajajo stalnica

Liverpool je britansko mesto, v katerem so se rodili legendarni Beatli. Liverpoolska glasbena scena pa nam je v vseh teh letih ponudila še cel kup drugih kvalitetnih bendov. Med te spada tudi power trio The Wombats. Skupino uvrščamo v angleški glasbeni val new wave oziroma synth pop glasbe, ki se je v Angliji pojavil na začetku novega tisočletja. Vanj spadajo na primer tudi zasedbi, kot sta Kaiser Chiefs in Maximo Park, s katerima je ponovno zaživela uporaba sintetizatorjev zvoka v indie-pop glasbi. Nekatere izmed teh skupin so se z leti uveljavile tudi na evropski glasbeni sceni. To velja tudi za The Wombats. Bend je prejšnji teden izdal novo ploščo z naslovom Oh! The Ocean.

Skupino The Wombats sta pred več kot dvajsetimi leti v Liverpoolu ustanovila pevec, kitarist in pianist Matthew Murphy ter bobnar Dan Haggis. Kmalu se jima je pridružil še Norvežan, basist Tord Øverland - Knudsen.

Zgodba tega benda je svojevrstna. Skupina je prek univerze sprejela ponudbo, da nastopi na neki glasbeni reviji na Kitajskem. Murphy in ostali so tako leta 2005 nastopili pred 20.000 navdušenimi gledalci in v bistvu zasloveli prej v tujini kakor doma ...

Leto kasneje je na Japonskem izšel njihov prvi album Girls, Boys and Marsupials, na Otoku pa so zasloveli šele leto kasneje, in sicer s ploščo A Guide to Love, Loss and Desperation. Radijski didžeji so takrat začeli z vrtenjem singlov Kill the Director in Let’s Dance to Joy Division ter tako pripomogli k vzponu mlade glasbene zasedbe.

Leta 2011 so fantje posneli drugo ploščo z naslovom The Wombats Proudly Present: This Modern Glitch, štiri leta kasneje pa še album Glitterburg.

Sintetizatorji zvoka so z leti postali prava stalnica v glasbi tega angleškega tria. Leta 2018 je prišla na vrsto plošča Beautiful People Will Ruin Your Life, štiri leta kasneje album Fix Yourself, Not The World, prejšnji teden pa novi komadi v ploščku Oh! The Ocean.

Sound benda sledi že ustaljenemu glasbenemu kalupu. Album sestavlja dvanajst komadov za malo več kot štirideset minut prijetne glasbe. O nastanku naslova plošče pa je kitarist in pianist Matthew Murphy v intervjuju takole povedal: »Doživljal sem izjemno stresno obdobje, zato sem se z ženo in otroki odločil za krajši oddih. Potreboval sem malo počitka, odpravili smo se za nekaj dni na ocean. Vso noč nisem spal, tako da sem že zgodaj zjutraj stopil na plažo. Bil sem sam in strmel v ocean. Občutek sem imel, kot da ga vidim prvič. Bilo je kot nekakšna nora vizija, kot da bi bil zadet ali kaj podobnega. Rekel sem si “Oh, the ocean” – in imel sem pravi naslov za nov plošček.«

Oh! The Ocean

The Wombats

Synth pop, indie rok

AWAL Recordings, 2025