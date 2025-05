»Skrita in sramotna plat italijanske zgodovine«

Založba Donzelli je zelo pozorna do novejše italijanske zgodovine, predvsem do druge svetovne vojne in fašizma. Njeni avtorji razkrivajo za javnost še vedno premalo poznane in za nekatere tudi nehvaležne teme, kot je trpljenje, ki so ga Italijani povzročili drugim narodom. Ob 80. obletnici konca vojne in osvoboditve je Donzelli z naslovom La memoria dimezzata (Razpolovljeno spominjanje) izdala prevod knjige Užaljeno maščevanje Marte Verginelle, Ota Lutharja in Urške Strle.

Knjigo, ki je v izvirniku izšla pri Znanstveno raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je v italijanščino prevedel Igor Jogan. Dnevnik Il Fatto quotidiano jo je uvrstil med knjige, ki jih je treba ob 25. aprilu prebrati, »da bi spoznali skrito in sramotno plat italijanske sodobne zgodovine.« Užaljeno maščevanje s podnaslovom Spomin Slovenk in Slovencev na italijanska fašistična taborišča je prejelo nagrado klio Zveze zgodovinskih društev Slovenije.

V knjigi so objavljeni spomini Slovencev in Slovenk (pridobljeni z intervjuji v letih 2012–2015) na italijanska fašistična taborišča, kamor so jih iz okupirane Ljubljanske pokrajine poslale italijanske oblasti. Za to so odločile potem, ko so sprevidele, da z zmernejšimi ukrepi ne bodo mogle doseči načrtovanega poitalijančenja in fašizacije slovenske družbe.