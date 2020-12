Skrivnosti z Beethovnove ulice nocoj na Slo2

Na Slo2 bo danes ob 20. uri na sporedu glasbeno-dokumentarni film z naslovom Skrivnosti z Beethovnove ulice. Televizija Slovenija se je ob 250. obletnici rojstva želela pokloniti velikemu skladatelju z izvirno produkcijo, v kateri razkriva Beethovnove povezave s Slovenijo. V ospredju bo Šesta simfonija v F-duru op. 68, imenovana Pastoralna: Ludwig van Beethoven je v zahvalo za častno članstvo poslal Filharmonični družbi v Ljubljani njen prepis z lastnoročnimi opombami. Danes ga hrani Glasbena zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice. Velik del oddaje bo posvečen tudi glasbenikom slovenskih korenin, ki so prijateljevali s skladateljem. Marie Leopoldine Koschak Pachler (Gradec, 1794–1855) je bila nadarjena in izobražena pianistka, pa tudi velika Beethovnova občudovalka. Skladatelja je srečala dvakrat, in sicer leta 1817 in 1823. Violinist Ignaz Schuppanzigh (Dunaj, 1776–1830) pa je Beethovna poznal vsaj od leta 1794, ko je premierno izvedel njegove prve skladateljske poskuse. Schuppanzigh je veljal za tenkočutnega izvajalca, zato mu je Beethoven zaupal velik del svoje komorne glasbe, predvsem godalne kvartete, ki poleg klavirskih sonat in simfonij predstavljajo višek Beethovnove ustvarjalnosti.

V enourni oddaji bodo spregovorili muzikologi dr. Gregor Pompe, dr. Ingeborg Harer in vodja Glasbene zbirke dr. Alenka Bagarič, pa tudi polihistor ddr. Igor Grdina in pianistka Lara Oprešnik. Bogastvo informacij bo sproščeno povezoval igralec in pianist Jure Ivanušič, ki je tudi pripravil scenarij. Ivanušič je tudi glavni igralec v filmu, upodobil je Ludwiga van Beethovna in Franceta Prešerna, igralka Beti Strgar je upodobila Marijo Pachler Košak, Žan Koprivnik pa Andreja Smoleta in Jurija Mihevca. Urednik oddaje je Daniel Celarec, režijo je podpisal Aljaž Bastič.