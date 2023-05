Skupina Laibach z Alamutom v tržaškem Rossettiju

Sto dvajset let po rojstvu tržaškega pisatelja Vladimirja Bartola in petinosemdeset let po prvi izdaji njegovega najprodornejšega romana Alamut, napovedujejo rokerji skupine Laibach tržaški prvenec istoimenske simfonične opere - povzete prav po Bartolovem romanu - 15. oktobra, ob 20.30 v gledališču Rossetti. Predprodaja vstopnic se bo začela v sredo 17. maja, ob 10. uri.

Poleg zasedbe Laibach sooblikujejo opero Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom iranskega dirigenta Navida Goharija, teheranski mešani pevski zbor Human voice ensemble, vokalna skupina Gallina in harmonikarski orkester Accordiona.

Ambiciozen projekt skupine Laibach je doživel premiero septembra 2022 v ljubljanskih Križankah. Skupina si že dalj časa prizadeva, da bi opero predstavili in odigrali tudi v Iranu, politična situacija pa je »upočasnila dogovarjanje«.

Vstopnice bodo na voljo na spletnih straneh ticketone.it, eventim.si, vivaticket.it ter na prodajnih mestih gledališča Rossetti.