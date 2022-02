Slash z novo (staro) ploščo

Angleški kitarist Slash nam po štirih letih ponuja nov glasbeni izdelek s preprostim naslovom 4. Šestinpetdesetletni kitarist, ki je leta 2012 bil sprejet v Dvorano slavnih rokenrola (Rock and Roll Hall of Fame), nadaljuje sodelovanje z ameriškim pevcem Mylsom Kennedyjem in njegovim bendom The Conspirators. Nova plošča je prejšnji teden izšla pod okriljem Slasheve založbe Snakepit Records in novonastale Gibson Records.

Saul Hudson, bolje znan s psevdonimom Slash, je eden izmed najboljših kitaristov na svetovni rokerski sceni. Komaj dvajsetleten je zaslovel s skupino Guns n’ Roses, bendom ki je v osemdesetih in devetdesetih letih kraljeval skorajda povsod. Pesmi, kot so November Rain, Welcome to the Jungle in Sweet Child Ò Mine uvrščamo danes med najboljše rok komade tistega obdobja, angleški kitarist Slash pa je imel pri pisanju glasbe teh in drugih pesmi glavno vlogo. Ko je leta 1996 zapustil skupino Guns n’ Roses, se je končno posvetil samostojni glasbeni karieri. Najprej je ustanovil bend Slash’s Snakepit in izdal dve plošči, nato pa z nekaterimi bivšimi člani zasedbe Guns n’ Roses ustanovil skupino Velvet Revolver.

Leta 2010 je izdal svojo prvo solo ploščo Slash, pri kateri je sodelovalo veliko pomembnih glasbenikov in pevcev, naj omenim le Ozzyja Osbournea, Iggyja Popa, Chrisa Cornella, Dava Grohla in Mylesa Kennedyja. S Kennedyjem (pevcem skupine Alter Bridge) se je sodelovanje nato nadaljevalo; z njim in bendom The Conspirators je v naslednjih letih izdal še plošče Apocalyptic Love, World On Fire in Living The Dream, prejšnji petek pa je zagledal luč nov album 4.

Ob Slashu in Kennedyju so k snemanju novega ploščka pripomogli basist Todd Kerns, bobnar Brent Fitz in drugi kitarist Frank Sidoris. Na plošči, ki ima eno izmed najbolj banalnih platnic vseh časov, je deset komadov, ki trajajo vsega skupaj malo več kot štirideset minut. Sound benda je podoben tistemu prejšnjih albumov. Veliko je kitarskih rifov, na pol poti med heavy metalom in hard rockom, Kennedy pa vnovič dokazuje svoje izjemne vokalne sposobnosti. Med boljše skladbe spadata C’est La Vie in Actions Speak Louder Than Words. Dobra je tudi zaključna balada Fall Back To Earth, ki sicer nekoliko spominja na ameriške legende Eagles, a nič za to.

4

Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators

Rokenrol

Snakepit Records/Gibson Records, 2022