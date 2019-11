Slavnostni poklon 110-letnici Glasbene matice

Glasbena matica slavi letos 110-letnico delovanja. Osrednji dogodek bo slavnostni koncert, ki ga bodo sooblikovali nekdanji in sedanji učenci, učitelji in gostje.

Prikazati v zvoku, sliki in besedi sto deset let zgodovine ni enostavna zadeva: zgodba Glasbene matice je posejana z uspehi in tragedijami, kot je bil požig Narodnega doma, ki je leta 1920 uničil njen prekrasni sedež. Tudi pogovor z ravnateljem Bogdanom Kraljem smo začeli z žalostno noto, saj so pred desetimi leti ravno neprijazne razmere preprečile praznovanje stoletnice.

»Res je, okroglo obletnico smo žal zamudili, kajti leta 2009 je naša šola doživljala najhujšo krizo celotnega povojnega časa, zato pa smo vse sile vložili v praznovanje 110-letnice; to se je že začelo z vrsto dogodkov, osrednja slovesnost pa bo v nedeljo, 1.decembra, ob 17.30 v Kulturnem domu v Trstu.«

Kako ste si zamislili proslavo?

Izbrali smo imena, ki so simbolično in tudi dejansko povezana z našo šolo, od Marija Kogoja, po katerem nosimo ime, do Ubalda Vrabca, ki je bil eden izmed nosilnih stebrov v povojnem času kot profesor, zborovodja in skladatelj, pa mladega goriškega skladatelja Patricka Quaggiata, ki je na naši šoli že nekaj časa redni profesor. Upoštevali smo tudi dejstvo, da je bil Narodni dom center ne samo slovenske, temveč slovanske kulture, zato je na programu tudi Borodin, pristno slovenstvo pa bodo zastopali ljudski plesi Alojza Srebotnjaka. Soglasno z režiserjem Frankom Korošcem smo se odločili za dopolnilo glasbenim točkam, ki naj bi bilo smiselno, a ne moteče, zato bodo na platnu zaživele fotografije, ki bodo vsaj delno orisale našo dolgo zgodovino.

Osrednja točka bo nastop zborov in simfoničnega orkestra, ki je po dolgih letih spet zaživel pod spretno taktirko Igorja Zobina

Orkester smo obudili pred kakimi petimi leti, ob tokratnem nastopu pa smo k sodelovanju povabili tudi bivše učence, študente konservatorija Tartini, mlade glasbenike iz obmejnih glasbenih šol ter v program kot solistko vključili tudi pianistko Katjo Milič, bivšo učenko GM, ki se je lepo uveljavila v širšem evropskem prostoru.