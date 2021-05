Slovenija na bienalu: skupno v skupnosti

Po enoletni preložitvi zaradi izrednih razmer odpira danes vrata javnosti 17. Beneški bienale arhitekture, ki je med vsemi zvrstmi gotovo tista, ki neposredno odseva naš način življenja in se povezuje zato z različnimi disciplinami. Kurator, libanonski arhitekt in pedagog Hashim Sarkis je postavil kot izhodiščno temo odprto vprašanje, ki simbolično zaobjema pluralnost vrednot sodobnega načrtovanja in pogled v bodočnost: How will we live together (Kako bomo sobivali)? V ospredju je več aktualnih tematik, ki zadevajo predvsem klimatske spremembe, migracije, politično polarizacijo in trajnostni razvoj. Na arhitekturnem bienalu svoja dela predstavlja 112 sodelujočih iz 46 držav.

Ključna tema bienala ostaja namembnost zgradb v soodvisnosti z družbenimi potrebami. Če se je prvotno bienale arhitekture osredotočal predvsem na prikaz načrtov, ki jih je podprl s fotografijami in filmi, se v zadnjih letih ne obrača le na strokovnjake, temveč je vse bolj pozoren do širše publike. Tako osrednji tematski odsek kot tudi državni paviljoni nagovarjajo gledalce preko posegov v prostor, ki so iz vizualnega vidika prikupni, jasno berljivi predvsem zaradi klenih struktur in prijetni zaradi raznoterosti uporabljenih materialov. Za teatralno zunanjostjo nekaterih so vsebine pogostoma površinske. Nasprotno pa se Slovenski paviljon v predelu Arzenala predstavlja z zelo tehtnimi vsebinami in poglobljenim raziskovalnim delom na temo zadružnih domov, ki so začeli nastajati leta 1947. Skupno v skupnosti predstavlja to specifično tipologijo zgradb, namenjenih druženju, ki so sad sodelovanja tehnikov, arhitektov in umetnikov. S časom so domovi (teh je več kot 330) ohranili svojo funkcijo, nekateri so bili prenovljeni, nekateri so potrebni obnove. Kuratorji Blaž Babnik Romaniuk, Martina Malešič, Rastko Pečar in Asta Vrečko so poskrbeli za nazoren prikaz teh domov v Sloveniji, še posebej zanimiv je film s pričevanji uporabnikov, kjer si lahko ogledamo obenem strukture in arhitektonske rešitve, ki so z razdaljo časa še aktualne.

Splošen didaktično-pedagoški pristop v odnosu do arhitekture in okolja se pojavlja povsod in predvsem v italijanskem paviljonu tudi preko obravnave zgodovinskih tematik.

Kdor se bo vse tja do novembra odločil za obisk arhitekturnega bienala, naj najprej obišče spletno stran www.labiennale.org; varnostni protokoli med drugim predvidevajo predhodno prijavo, da bi tako preprečili nastajanje vrst ob vstopu v Arzanal in Vrtove. Več je sicer tudi spremljevalnih pobud, ki se odvijajo razpršeno po Benetkah.