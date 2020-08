Slovenska filharmonija želi zadihati s polnimi pljuči

»Zadihajmo s polnimi pljuči!« je geslo, obenem tudi upanje, s katerim se Slovenska filharmonija podaja v novo sezono 2020–2021. Že običajna tržaška novinarska konferenca je tokrat potekala na prostem pred kavarno San Marco, lepe načrte pa sta nam predstavila Matej Šarc, bivši solo oboist orkestra SF in član ansambla Slowind, zdaj vršilec dolžnosti direktorja in umetniškega vodje, ter Gregor Klančič, vršilec dolžnosti umetniškega vodje zbora SF, ob tekočem prevajanju, za katerega je poskrbela Rossana Paliaga. Temni časi niso še za nami in omejitve števila poslušalcev so še vedno zelo stroge: v Gallusovo dvorano lahko vstopi 400 ljudi namesto 1500, v dvorano Marjana Kozine pa 100 namesto 400, ampak Šarc in Klančič trdno upata, da se bodo predpisi med sezono morda razrahljali, prepričana pa sta v globoko potrebo po glasbeni dejavnosti v živo. Matej Šarc je mesto direktorja prevzel v letošnjem aprilu, ko je bilo delovanje SF povsem ohromljeno in so glasbeniki vadili le doma, težavne razmere pa je izkoristil za globoko prenovo programske sheme, ki se odraža tudi v domiselno hudomušnih kraticah ali siglah abonmajskih sklopov: SMS – Samo mogočne skladbe; FKK - Filharmonični klasični koncerti; SOS - Sodobne orkestrske skladbe; SIM - Sobotne izobraževalne matineje; VIP - Vokalno-instrumentalni program. Vse podrobnosti prihajajoče sezone so na voljo na spletni strani Slovenske filharmonije.

