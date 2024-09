»Slovenska manjšina naj izkoristi trenutek«

Slovenija pri pravni zaščiti svojih dveh avtohtonih narodnih manjšin - italijanske in madžarske - sodi na sam evropski vrh. Nekaj zelo pomembnih praks in določil (npr. po ustavi zajamčeno manjšinsko predstavništvo v parlamentu) je podedovala od Jugoslavije, za druge je poskrbela sama, zato jo lahko štejemo za manjšinam naklonjeno državo.

Monografija Dejana Valentinčiča Slovensko manjšinsko varstvo v primerjalni perspektivi predstavlja enega najbolj popolnih pregledov manjšinske pravne problematike v samostojni Sloveniji. Avtor, poklicni pravnik, si je znanje in izkušnje nabral pri domačih in mednarodnih raziskovalnih ustanovah, v prejšnji slovenski vladi je bil državni sekretar na ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Knjigo, ki obsega 345 strani, so spomladi izdali inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje ter Mohorjeve družbe iz Celja, Gorice in Celovca.