Slovenska vlada leto 2026 razglasila za Kosovelovo leto

Vlada Republike Slovenije je leto 2026 razglasila za leto pesnika Srečka Kosovela, s čimer bo obeležena 100. obletnica njegove smrti. Pobudo za razglasitev je podala Občina Sežana, pri čemer jo je podprlo Društvo slovenskih pisateljev, ministrstvo za kulturo pa je predlog uvrstilo med pomembne nacionalne kulturne projekte.

Kosovel (1904-1926) je eden najvidnejših predstavnikov slovenske moderne poezije. Čeprav je ustvarjal le nekaj let, je za seboj pustil obsežen literarni opus, ki je zaznamoval slovensko književnost 20. stoletja. Njegova dela, prežeta z ekspresionističnimi in konstruktivističnimi elementi, odražajo družbeno kritičnost, vizionarsko misel in globoko humanistična sporočila, ki so še danes izjemno aktualna. Njegova poezija je prevedena v številne svetovne jezike, kar priča o njegovem pomenu tudi v mednarodnem literarnem prostoru.

Kot so sporočili z ministrstva za kulturo, bo Kosovelovo leto priložnost za krepitev prepoznavnosti tega izjemnega pesnika in njegovega vpliva na slovensko ter širšo evropsko kulturno dediščino. Ministrstvo za kulturo bo v sodelovanju z javnimi zavodi, skladi in agencijami pripravilo programe, posvečene Kosovelovi literaturi in njegovemu kulturnemu izročilu. V projekt se bodo vključila tudi druga ministrstva, saj Kosovelova zapuščina presega zgolj področje kulture in sega na področje izobraževanja, raziskovanja in turizma.

Spomnili so, da je bila ministrica za kulturo Asta Vrečko lani v Sežani častna pokroviteljica slovesnosti ob 120-letnici Kosovelovega rojstva, Občina Sežana pa od leta 2024 obeležuje kulturni praznik, ki je v spomin na Kosovela razglašen na njegov rojstni dan, 18. marec.

Razglasitev Kosovelovega leta je pomembna priložnost za ponovni premislek o sporočilih tega velikega pesnika Krasa, ki je s svojo družbeno angažiranostjo in literarno močjo pustil neizbrisen pečat v slovenski in svetovni književnosti, so še zapisali na ministrstvu za kulturo.