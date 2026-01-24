Slovenski celovečerec Fantasy zmagovalec Tržaškega filmskega festivala

Film Fantasy slovenske režiserke Kukle je dobitnik nagrade Trieste za najboljši celovečerni film na 37. Tržaškem filmskem festivalu. Režiserka je svoj celovečerni prvenec snemala tudi v Trstu, v soseski Melara. »V filmu se na lahkoten način prepletata fantazijski in realni svet. Režiserka se je z občutljivostjo, empatijo in spoštovanjem lotila prikazovanja izzivov, s katerimi se sooča ženska v globoko tradicionalnem okolju,« je v utemeljitvi zapisala festivalska žirija. Slovenska režiserka je prejela tudi nagrado Cineuropa, ki jo podeljuje istoimenska štirijezična spletna filmska revija.

Nagrado Alpe Adria Cinema za najboljši dokumentarec je osvojil film Welded together, režiserke Anastasije Mirošničenko, nagrado TSFF za kratkometražne filme pa The Spectacle, pod režijo katerega se je podpisal režiser Bálint Kenyeres. Tudi publika se je izrekla o najboljših filmih. Nagrado publike za najboljši celovečerni film je prejel Brat, ki ga je režiral Maciej Sobieščanski. Najboljši dokumentarec je bil po mnenju publike Militantropos Jelizavete Smith, Aline Gorlove in Simona Mozgovyja. Nagrado občinstva za najboljši kratkometražec pa je prejel Found&Lost, pod katerega se je podpisal režiser Reza Rasouli.

S podelitvijo nagrad se bo nocoj (sobota, 24. januarja) v gledališču Rossetti sklenil Tržaški filmski festival, na katerem je sodelovalo več kot 150 filmov in je bilo prisotnih več kot 150 gostov iz 36 držav.