Socialno angažirani, a to je tudi vse

V teh dneh, ko svet glasbe žaluje za preminulim kitarskim mojstrom Eddijem Van Halenom, je izšla nova plošča ameriške skupine Bon Jovi. Bend, ki je zaslovel proti koncu 80. let, nam tokrat ponuja nov glasbeni izdelek 2020.

Ameriški pevec z italijanskimi koreninami John Francis Bongiovi Jr. se je rodil leta 1962 v zvezni državi New Jersey. Že kot otrok je začel z igranjem kitare, pri trinajstih letih pa ustanovil svoj prvi bend. Kaže, da so mu na začetku 80. ponudili glavno vlogo v filmu Footloose, Bon Jovi pa je ponudbo odklonil in se raje povsem posvetil glasbeni karieri. S prijateljem Davidom Bryanom je preigraval rythm and blues komade, ob tem pa začel snemati avtorske pesmi v bratrančevem studiu.

S skladbo Runaway je leta 1983 zmagal natečaj na neki radijski postaji, pesem pa je postala poletna uspešnica. Leto kasneje je podpisal svojo prvo pogodbo z založbo Mercury Records in izbral ime Bon Jovi. Bend, katere član je bil tudi znameniti kitarist Richie Sambora, je že istega leta izdal istoimenski prvenec in takoj zaslovel.

V drugi polovici 80. let je skupina Bon Jovi postala glavna akterka tako imenovanega hair metala in melodičnega hard roka. Hit za hitom je skupina postala planetarna atrakcija, naj omenimo le nekatere izmed teh: Livin’ On A Prayer, You Give Love A Bad Name, Bad Medicine, Keep The Faith. Znali pa so se prikupiti tudi z ljubezenskimi baladami, kot sta Always in Bed Of Roses.

V zadnjih letih se je kvaliteta albumov ameriškega benda znatno znižala – in to še pred odhodom Sambore leta 2014. Zadnji omembe vreden hit je verjetno Have A Nice Day iz leta 2005, da o klavrnih nastopih v živo sploh ne govorimo ... Z drugega zornega kota pa moramo priznati, da so Bongiovi in tovariši z novimi ploščami postali bolj družbeno in politično kritični ter ob glasbi tudi socialno angažirani.

S tega vidika (a žal res samo tega) je potem nov album 2020 zadovoljiva plošča. Deset skladb za 50 minut glasbe. V prvi Limitless je pod drobnogledom ameriška družba, ki po Jonovem mnenju živi brez omejitev. Do What You Can nas spominja, da moramo biti pozorni na novi koronavirus, American Reckoning pa pripoveduje žalostno zgodbo – umor Georgea Floyda. V komadu Lower The Flag je na zatožni klopi zakon, ki Američanom daje pravico do nošenja orožja, Unbroken pa tematizira problematiko vojnih veteranov s posttravmatsko stresno motnjo. Seveda tudi brez balad ne gre, tokrat sta na vrsti Blood In The Water in Story Of Love. K sreči se leto 2020 bliža h koncu ...

2020

Bon Jovi

Pop-rok

Island Records, 2020