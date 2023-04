Sodobna plesna ustvarjalnost s ščepcem klasike: to sta glavni sestavini programa letošnje turneje zvezdnika Roberta Bolleja in njegovih ”prijateljev”. Projekt 2023 Roberto Bolle and friends je z razliko od prejšnjih veliko bolj zaznamovan z modernim plesom, saj je slavni baletnik v program uvrstil vrsto koreografij sodobnih uveljavljenih avtorjev. Kot običajno je k sodelovanju povabil odlične plesalce, ki obvladajo različne sloge. Ob začetku turneje se je Bolle s prijatelji ustavil tudi v Trstu, in sicer v gledališču Rossetti, kjer so na dveh večerih navdušili številno občinstvo.

Med svoje plesne prijatelje je Bolle tokrat vključil skupino italijanskih plesalcev, ki so člani madridskega ansambla Compaňia nacional de danza. Med temi je tudi Tržačan Thomas Giugovaz, ki je sicer do nedavnega plesal v ansamblu ljubljanske opere. Z njim so priznano špansko skupino zastopali še Elisabetta Formento, Alessandro Riga in Giada Rossi. Gre za plesalce, ki so se po začetnem študiju v Italiji plesno izobraževali v tujini in se tam tudi zaposlili v dokaz, da imajo doma manj možnosti za nastopanje na visoki umetniški ravni. Kot zvezdi klasičnega baleta sta v Trstu blestela Fumi Kaneko, ki je sicer nastopila tudi v sodobnih koreografijah, in Vadim Muntagirov, člana slovitega londonskega ansambla Royal ballet. Sodobnemu plesnemu izražanju pa sta povsem zapisana odlična Toon Lobach in Casia Vengoechea. Omeniti je tudi treba, da sta kot pianista nekatere točke sooblikovala Lorenzo Nguyen in Nataliya Chepurenko.

Gala koncerti imajo prednosti in hibe: med prednosti sodita raznovrsten program in večje število dobrih interpretov, med hibe pa dejstvo, da tak koncert ne ponudi zaokrožene celote. Tokratni koncert je po zaslugi izbire nanizanih točk, ki niso izzvenele zgolj kot priložnost, da se solisti izkažejo, izkoristil predvsem prednosti.

