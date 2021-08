Sodobna umetnost za promocijo Brega

Pablo Chiereghin je sodobni umetnik iz Adrie v Venetu, ki že dolgo let živi na Dunaju. V svoji umetniški praksi raziskuje družbene in politične dinamike; njegove stvaritve, ki se rojevajo v realnem vsakdanjem življenju, kjer različna obnašanja in pravila povzročajo neskladja, pogosto vključujejo tudi gledalce. Tako je bilo leta 2011 na Razpršenem bienalu v starem tržaškem pristanišču in tako je ob Chiereghinovih najnovejših projektih, s katerima se v teh dneh vrača na Tržaško; tokrat kot sooblikovalec Korenin in Vektorjev, s katerima se je tržaško stalno gledališče La Contrada prijavilo na javni razpis za ustvarjalnost Dežele FJK in pridobilo finančna sredstva za njuno realizacijo. V sklopu prvega je Chiereghin ustvaril muzej na prostem MUDS, v sklopu drugega pa Spomenik tržaškemu skakalcu v morje.

V dolinski občini je v teh dneh odprl vrata MUDS, to je razpršeni muzej na prostem, ki ni omejen z zidovi, ampak z občinskimi mejami in katerega del postanejo tudi obiskovalci. Cilj muzeja je promocija ozemlja, njegove zgodovine, tradicije, lokalnih stvarnosti in izdelkov s pomočjo sodobne umetnosti. V tem primeru Pablo deluje kot kustos, saj je izbral dvanajst mednarodnih umetnikov, katerih dela so natisnjena na PVC transparentih, ki so v teh dneh izobešeni po dolinskem občinskem ozemlju. Občina Dolina je Pablu ponudila logistično podporo in mu je omogočila, da je ambiciozen projekt lahko uresničil v kratkem času. MUDS prikazuje stališča umetnikov do skupne teme razstave – zemlje in vode, elementov, ki sta med sabo povezana in predstavljata izvor značilnih lokalnih proizvodov, kot sta olje in vino.

V sklopu projekta so predvideni tudi vodeni ogledi nekaterih kleti s sprehodi, literarnimi branji in glasbenimi vložki. Prvi bo na sporedu danes ob 17.30 pri Parovelu v Boljuncu.