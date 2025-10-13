Sodobni ples povezuje Gorici

Prikazovanje sodobne plesne ustvarjalnosti, vključene v letošnjo, 6. izvedbo plesnega festivala Visavì, je v polnem teku. Dogodki bodo potekali do nedelje, 19. oktobra. Festival, katerega glavni organizator je goriški center ArtistiAssociati, se je rodil na relaciji Gorica-Nova Gorica, saj je partner projekta od samega začetka SNG Nova Gorica. Sam projekt je nekako napovedoval možnost tesnejšega sodelovanja na kulturnem področju med sosednjima mestoma, kar se je uresničilo z veliko ambicioznejšim projektom EPK - GO! 2025.

Letošnja izvedba festivala sodobnega plesa sodi v uradni program Evropske prestolnice kulture in je zato bogatejši kot v prejšnjih letih. O tem je pričal že začetek: na otvoritveni predstavi The song of Marebito, 9. oktobra, v dvorani SNG Nova Gorica je nastopila izjemna japonska skupina Noism Company iz mesta Niigata. Kratka, skorajda neformalna otvoritvena slovesnost se je zgodila kasneje v goriškem Kulturnem domu.