Drevi se začenja 76. festival Sanremo

Italijanska radiotelevizija je ravnokar zaključila olimpijski maraton in bo od danes do sobote ponudila gledalcem še drugega, tokrat nacionalno-glasbeno-družbenega značaja. Začenja se namreč 76. izvedba najbolj popularnega vseh festivalov, zaenkrat še v Sanremu, čeprav je v preteklih mesecih odmevala novica o morebitni spremembi lokacije zaradi nesoglasij z zahtevami tamkajšnje občine. Krmaril bo že petič voditelj in umetniški vodja Carlo Conti, ki obljublja zmerno dolgo trajanje (z izjemo prvega in zadnjega večera), lahkotnost in pozornost do vsebin bolj intimnega značaja (da bi se sanremski oder resnično izognil stiku z aktualnimi temami, pa zveni kot pravi izziv).

Letos bomo poslušali trideset popevk; nocoj bodo prav vse na sporedu. V sredo in v četrtek bo na vrsti petnajst popevk in tekmovanje novih upov, v petek bo sledil večer duetov s priredbami že obstoječih pesmi, v soboto pa bomo v finalu ponovno poslušali vse popevke. Kdor bo ponoči še buden, bo lahko nazadnje glasoval za zmagovalca v krogu petih izbranih. Telefonsko glasovanje bo možno od jutri dalje.

Loterija »favoritov« se spreminja; zaenkrat se dobra uvrstitev napoveduje Sereni Brancale, Fedezu in Marcu Masiniju (nastopila bosta skupaj), Arisi ter Tommasu Paradisu, strokovnjaki pa pričakujejo presenečenja predvsem s strani mladega reperja tunizijskega porekla Sayfa.

Jezikoslovci iz prestižne ustanove Accademia della Crusce pravijo, da so teksti letošnjih popevk v veliki večini povprečni in banalni. Glavna tema bodo vse nianse ljubezni, Dargen D’Amico pa se bo dotaknil teme umetne inteligence in se bo kritično spraševal o »umetni« kreativnosti. Elettra Lamborghini si postavlja cilj totalne zabave in vabi na ples – mimogrede, tudi tverkanje, značilni ples s tresenjem zadnjice, prinaša točke za Fantasanremo.