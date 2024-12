Spomin na temelje in Felicijanove ploščice

Kje so meje med ljudsko obrtjo, obrtjo in umetnostjo? Vprašanje se porodi ob ogledu predmetov Franja Felicijana, ki bodo do 16. februarja na ogled v tržaškem Kulturnem domu. Razstavo Lončar. Pečar. Umetnik. Franjo Felicijan v Trstu, ki je nastala ob praznovanju 60-letnice tržaškega Kulturnega doma v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje, so odprli v petek ob prisotnosti kustosinje razstave Barbare Trnovec in direktorja muzeja Staneta Rozmana. Občinstvo je pozdravil direktor Slovenskega stalnega gledališča Danijel Malalan.

Na ogled so vrči za vodo in vino, krožniki, vaze in številni drugi predmeti Franja Felicijana. Vitrine, v katere so jih postavili, pa obdajajo unikatne keramične ploščice, ki jih je Felicijan ustvaril ravno za tržaški Kulturni dom.

Pred šestdesetimi leti, 5. decembra 1964, so Tržaški Slovenci dobili svoj kulturni dom v zameno za leta 1920 požgani Narodni dom in druga kulturna središča, ki so jih izgubili v obdobju fašizma. Z arhitektom Edom Mihavcem je pri njegovi zasnovi med drugimi sodeloval Franjo Felicijan, ki je za Kulturni dom ustvaril 12.000 ročno izdelanih in poslikanih ter dvakrat glaziranih in dvakrat žganih keramičnih ploščic.