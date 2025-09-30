Spregovorili so o pesmi upora

Slovensko kulturno društvo Ivan Grbec v Škednju je prvo srečanje v novi sezoni priredilo v sodelovanju s sekcijo partizanske organizacije VZPI-ANPI za Naselje sv. Sergija, Sv. Ano, Kolonkovec in Škedenj, ki nosi ime po partizanu Filippu Pezzi - Pippu, in ga posvetilo uporniškim pesmim. Tržaški VZPI-ANPI je namreč ob 80-letnici konca druge svetovne vojne izdal knjigo Partizanske in uporniške pesmi, v kateri so zbrani besedila in zgodovinske analize najbolj znanih pesmi, od skladbe Bella ciao do Bilečanke. Besedila so prispevali Adriana Janežič, Dušan Kalc, Alma Masè, Valentina Pieri in Marinella Salvi.

Zbirko so predstavili trije od petih avtorjev, Adriana Janežič, Dušan Kalc in Alma Masè, ki so se osredotočili na nekatera besedila, povezana tako s partizanskim gibanjem kot z drugimi uporniškimi gibanji, ki so preteklih dveh stoletjih delovali v Evropi in drugod. Dvojezična publikacija vsebuje trinajst partizanskih in štiri protimilitaristične pesmi, vsaka ima svojo zgodbo, ki se včasih nepričakovano začne v drugih okoljih, državah ali celo celinah.

»Kdor poje, slabo ne misli,« je ljudski pregovor citiral Dušan Kalc, »španski rek pa pravi ‘kdor poje, prestraši zlo’ in petje je partizanom res vlivalo pogum. Pesem je v preteklosti bodrila ljudstva in to lahko stori še danes.« Med prvimi pesmimi upora je citiral Le vkup uboga gmajna in spomnil, da je Pinko Tomažič pred ustrelitvijo dejal, da pesmi »nam nihče ne more vzeti«. Med najbolj znanimi partizanskimi spevi je že omenjena Na oknu glej obrazek bled, ki je nekoč bila del ljudskega izročila.