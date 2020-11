Sreča na vrvici nocoj na spletu

Marsikdo med bralci se prav gotovo spomni črnega novofundlandca Jakoba in mladega Matica, nezdružljiva prijatelja iz kultnega filma Sreča na vrvici. Uspešnica režiserja Janeta Kavčiča iz leta 1977 velja za prvi slovenski otroško-mladinski film, ki se ne dogaja v vojnem času ali na podeželju, temveč v sodobnem mestnem okolju. Vsi, ki razpolagajo s spletno povezavo, si bodo lahko sedaj filmsko pustolovščino ponovno ogledali. Za to bo poskrbel Kino Istra, potujoči kino zavoda Otok iz Izole: na njegovi Facebook strani bo danes med 17. uro in polnočjo brezplačna povezava na film.

Srečo na vrvici je Jane Kavčič je posnel po knjigi Teci, teci kuža moj Vitana Mala, medtem ko je besedila pesmi napisala Svetlana Makarovič (zimzeleni refren »srečo imaš na vrvici« je pela Marjeta Ramšak). Protagonist filma je deček Matic, ki z mamo – igra jo tržaška igralka Lidija Kozlovič – stanuje v velikem blokovskem naselju, medtem ko je oče službeno v Libiji.

Maticu se enolično blokovsko življenje obrne na glavo, ko ga izberejo za glavnega junaka filma. Med snemanjem se močno naveže na velikega psa Jakoba in filmarji mu ga ob koncu podarijo. Ampak kam s psom v betonskem naselju?

Film Sreča na vrvici je postal brezčasna uspešnica, saj je prerastel v zgodbo o konfliktu in nerazumevanju različnih generacij, pa tudi o trku dveh nasprotujočih si svetov – sveta mladih, ki so rojeni v mestu in prilagojeni urbanemu okolju, in sveta odraslih, ki izvirajo od drugod in mestnega življenja še vedno ne morejo povsem razumeti, zato so negativno nastrojeni do vsega, kar simbolizira uporništvo otrok in njihovo samosvojost. Slovenski filmski center je film pred dnevi uvrstil tudi v filmsko-vzgojni projekt Slovenski teden filma, letos posvečen slovenskim mladinskim filmom.

V Sreči na vrvici nastopa veliko znanih imen: Ivo Ban, Brane Grubar, Vladimir Jurc, Manca Košir, Zlata Rodošek ... Vlogo Matica je odigral Matjaž Gruden, danes visok funkcionar Sveta Evrope in kolumnist mariborskega dnevnika Večer.