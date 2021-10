SSG želi vzleteti v novo sezono

Nova sezona Slovenskega stalnega gledališča (SSG) se bo začela 2. decembra s predpremiero glasbeno-gledališke predstave MarlenEdith o znamenitih ženskah in umetnicah Marlene Dietrich in Edith Piaf, nakar se bodo zvrstile še tri koprodukcije in dve gostujoči predstavi.

Program sta včeraj v tržaškem Kulturnem domu predstavila predsednica gledališča Breda Pahor in direktor Danijel Malalan, ki je v pozdravnem nagovoru poudaril, da je nova sezona nadaljevanje gledališke zgodbe, ko se izteka spored, ki je bil zamišljen za lansko sezono in je bil prekinjen od novembra lani do letošnjega maja. Kljub temu so ga izpeljali v celoti, saj se od maja niso ustavili, vse poletje so veliko nastopali, načrtovane predstave so uprizorili v podaljšku septembra, oktobra in novembra – zadnja, Trije milijoni minut, bo od 19. do 20. novembra gostovala v veliki dvorani Kulturnega doma v Trstu.

Za novo sezono so v gledališču izbrali optimističen naslov Vzlet, ki se navezuje na vzlet duha, notranje energije, čutenja. S takim optimizmom je direktor SSG Danijel Malalan na kratko opisal predstave, ki bodo na sporedu.