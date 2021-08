Štirideset »funny« minut

Pank rok je glasbena zvrst, o kateri sem v vseh teh letih bolj malo poročal. Pa čeprav je občasno dobil prostor v tej rubriki kak album bendov, kot so NOFX, Rancid, The Offspsing, Bad Religion ipd. Tokrat bo v ospredju eden izmed boljših italijanskih pank rok bendov vseh časov – Punkreas. Nov album akustičnih verzij starejših bendovih uspešnic Funny Goes Acoustic je namreč izšel pred nekaj meseci.

Pank roka seveda ne bi bilo brez panka. Divja in glasna glasbena zvrst se je v drugi polovici sedemdesetih razvila v Angliji in ZDA ter se kmalu nato razširila po vsem svetu. V Italiji se je pank gibanje najbolj razvilo v »vroči« Bologni z bendi Gaznevada in Skiantos ter s podporo neodvisnega Radia Alice. V Milanu so se proti koncu sedemdesetih pojavili Enrico Ruggeri in njegovi Decibel ter daljnovidna glasbena založba Cramps Records. Tudi v naši deželi je bil pank močno prisoten, predvsem v Pordenonu z gibanjem The Great Complotto, ki ga je sestavljalo cel kup pank bendov iz Pordenona in okolice, med njimi tudi glasbenik Gian Maria Accusani, ki je v devetdesetih ustanovil skupino Prozac+.

Pank se je v naslednjih letih razvil v veliko drugih podzvrsti, kot so hardkor, new wave, ska pank in pank rok. In ravno pank rok bo danes v ospredju, saj imamo pred sabo novo ploščo Funny Goes Acoustic ene izmed boljših italijanskih pank rok zasedb vseh časov – Punkreas.

Skupina je nastala leta 1989 v okolici Milana, ustanovili pa so jo pevec Angelo »Cippa« Caccia, kitarist Paolo »Noyse« Pomponio, basist Gabriele »Paletta« Mantegazza, drugi kitarist Fabrizio »Flaco« Castelli in bobnar Claudio »Mastino« Castelli. Leta 1992 so fantje izdali svoj prvenec United Rumors of Punkreas. Veliko so koncertirali po Italiji in že tri leta kasneje posneli enega izmed najboljših italijanskih pank ploščkov Paranoia e Potere. Bend je bil zelo angažiran tako na politični kot na socialno-družbeni ravni. Nabral si je veliko oboževalcev in popularnost še dodatno povečal s ploščama Pelle iz leta 2000 in Falso iz leta 2002. Komadi, kot so Tutti in pista, Canapa in Il vicino so danes ponarodele pank uspešnice.

Po več kot tridesetih letih kariere pa je prišel čas tudi za akustični plošček. Gre za idejo, ki jo ima pevec Cippa že od nekdaj, a je s prihodom pandemije postala bolj konkretna. Na plošči dobimo enajst starejših bendovih hitov in en nov komad (Il prossimo show) v povsem novi akustični preobleki. Štirideset minut prijetne, »funny« glasbe.

Funny Goes Acoustic

Punkreas

Akustični pank rok

Garrincha Disci / Universal Music, 2021