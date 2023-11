Štiriurna argentinska saga in kriminalka

Argentinska režiserka in producentka Laura Citarella je rojena pred 42 leti v mestu La Plata in spada danes med pomembnejše predstavnike argentinskega novega vala, ki že nekaj let postavlja to južnoameriško državo na vidno mesto na zemljevidu svetovnih filmskih produkcij.

Avtoričino najnovejše delo Trenque Lauquen je bilo predstavljeno na lanski beneški Mostri, kjer je naletelo na izjemen odziv publike in kritike.

Kljub dolžini, film traja štiri ure, je celovečerec zanimiv tudi zaradi številnih zvrsti, ki jih uspe zaobjeti v isti zgodbi; istočasno gre namreč za kriminalko, dolgo sago in hkrati prepričljiv poklon številnim filmskim mojstrom. Med vsemi, predvsem Michelangelu Antonioniju. Splet okoliščin pa deluje nadvse očarljivo tudi zaradi zelo posebne zgradbe, ki kot nekakšen kolaž postavlja skupaj celo vrsto kamenčkov. Manjših delcev, ki ves čas presenečajo in na novo spreminjajo potek zgodbe.

Glavna junakinja je Luara, ki je na univerzi zaposlena kot botaničarka in se posveča razvrščanju rastlin iz domačega okolja. Ko nekega dne skrivnostno izgine, se po njenih sledeh podata kar dva moška. Seveda ne vesta eden za drugega, druži pa ju podobno čustvo, saj sta oba zaljubljena v temnolaso mlado žensko.

Rafael je Laurin dolgoletni partner, ki si želi, da bi prenovljena hiša v Buenos Airesu postala njun novi skupni dom. Ezequiel pa je njen voznik in zanesljiv zaupnik še iz časov, ko je znanstvenica živela v mestecu Trenque Lauquen, ki leži nekaj sto kilometrov daleč od Buenos Airesa.

V prvih šestih poglavjih filma spoznamo in spremljamo začetek njunega iskanja in razkrivanja identitete dokaj skrivnostne osebnosti učiteljice, ki je imela v šestdesetih letih prejšnjega stoletja strastno afero z veleposlanikom ... Ravno erotična ljubezenska pisma, ki jih je Laura našla v knjižnici, so zanetila tudi razmerje med njo in Ezequielom.

Rafa, ki je tudi Laurin profesor in mentor, je zelo zaskrbljen, ker ne more razumeti, kaj se je zgodilo. Ezequiel, ki mu pravijo Chico, pa se z Laurinim izginotjem ne obremenjuje, kar daje gledalcu že od vsega začetka slutiti, da marsikaj ve ...

Trenque Lauquen

Država: Argentina, 2022

Režija: Laura Citarella

Igrajo: Elisa Carricajo, Veronica Linas in Juliana Muras